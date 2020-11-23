للحفاظ على أمنهم.. "الصحة" تضع شروطا بوحدات الغسيل الكلوي بسبب كورونا

جددت وزارة الصحة والسكان إرشاداتها الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا بمراكز وحدات الغسيل الكلوي، فى إطار حرص الوزارة على تقديم روشتة علاجية للمواطنين فى ظل الظروف الاستثنائية التى يمر بها العالم.

وقالت الوزارة فى منشور توعوى لها إنه ينبغي إبلاغ الجهات المعنية في وزارة الصحة في حال وجود حالات مشتبه بها داخل الغسيل الكلوي، وتجميع الحالات المشتبهة لإجراء جلسات الغسيل الكلوي خلال جلسة واحدة حرصا على سلامة باقي المرضى.

وأضافت الوزارة في منشورها أنه لا بد من إلزام جميع المرضى بآداب العطس والسعال والحرص على تنظيف وتطهير أماكن المرضى وقسم الغسيل الكلوي بأكمله بعد نهاية كل جلسة، والالتزام بتنظيف وتطهير ماكينات الغسيل الكلوي.

وتابعت أن يجب سؤال المرضى المترددين على وحدات الغسيل الكلوي عن بعض الأمور منها ظهور أعراض تنفسية مثل السغال أو ضيق تنفس مع أو بدون ارتفاع درجة الحرارة، لافتة إلى ضرورة التنبيه على المرضى بارتداء الكمامات طوال وقت الجلسة بالإضافة إلى إلزام المرضى بغسل الأيدي أو تعقيمها بالكحول قبل الجلسة.

وأضافت أنه تم توفير أحواض مخصصة لغسل الأيدي ومضخات المحاليل الكحولية بأماكن تواجد المرضى.

وأكدت ترتيب أماكن انتظار المرضى أو تقسيم الجلسات بطريقة تحافظ على المسافة البينية بين المرضى وبعضهم حيث لا تقل على ستة أقدام.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

وحذرت وزارة الصحة والسكان من الإفراط في استخدام المضادات الحيوية، حيث يؤدي إلى مقاومة الميكروبات للمضادات الحيوية ويصبح الميكروب مقاوما للدواء الأصلي الذي كان يستخدم في علاج العدوى التي يتسبب فيها هذا الميكروب.

ولفتت إلى أن سوء استخدام المضادات الحيوية بدون داع خاصة عند ظهور أعراض البرد أو الإنفلونزا قد يفقدها فاعليتها، مؤكدًا أن معظم هذه الأنواع من العدوى سببها فيروسي، مشددة على ضرورة غسل الأيدي باستمرار للحماية من معظم أنواع العدوى وبالتالي تقليل تناول المضادات الحيوية، ما يحافظ على فاعليتها.