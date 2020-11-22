رئيس جامعة القاهرة: قدرنا نعمل أكبر منصة تعليمية في العالم

قال الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن التعليم عن بعد وتحويل جامعة القاهرة إلي جامعة ذكية من الجيل الثالث هو مشروع تم البدء فيه من 3 سنوات من أجل أن تصبح الجامعة من جامعات الجيل الثالث التي تجمع بين التعليم والبحث العلمي، وإضافة قيمة جديدة إلى الاقتصاد القومي.

وأضاف الخشت، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أنه في إطار هذا المشروع بدأنا منذ 3 سنوات وقمنا بتجهيز قواعد بيانات على أعلى مستوي وكانت هذه المسألة صعبة للغاية بالنسبة لجامعة كبيرة بهذا الحجم وبهذه العظمة.

وأشار إلى أن جامعة القاهرة بها 270 ألف طالب في حين أن متوسط عدد طلاب أي جامعة في الخارج بها من 10 إلى 12 ألف طالب، وأكبر جامعة بالخارج بها 30 ألف طالب، حتي جامعة بكين بها 35 ألف طالب، مشيرا إلى أنه تم تجهيز قاعدة بيانات للأساتذة ولأعضاء التدريس والعاملين وتم البدء مبكرا في الشمول المالي، وبذلك أصبح لدينا قواعد بيانات وكل ذلك هي خطوات تمهيدية للتعليم عن بعد.

وتابع، أن "التعليم عن بعد مش بيبقي تلقائي، لازم المنصة الذكية التعليمية يكون بها قواعد لبيانات الطلاب والأساتذة بحيث يكونوا قادرين على التفاعل مع المنصة"، مشيرا إلى أننا "بدأنا في عملية التحول الرقمي مبكرا واستطعنا تجهيز هذه القواعد والبيانات وقطعنا شوطا كبيرا في التحول الرقمي وكان هذا توجه استراتيجي للدولة".

واستطرد أن انتشار جائحة فيروس كورونا هو ما ساعد على تسريع وتيرة الاندماج في التعليم عن بعد، وخاصة التعليم المدمج والتعليم الهجين، "قدرنا نعمل أكبر منصة تعليمية في العالم ولا تماثلها منصات أخرى بهذا الحجم وهي تشتمل على مجموعة من البرمجيات والتي كنا حريصين على إحضار هذه البرمجيات التي تعتمد عليها جامعات الولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا الغربية".