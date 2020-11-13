عزت العلايلي: فخور بتاريخي الفني وسعيد بتكريم "الإسكندرية السينمائي"

علق الفنان عزت العلايلي، على تكريمه في مهرجان الإسكندرية السينمائي الدولي، قائلا: "التكريم فضل من الله، وتقدير من المهرجان المحترم، لأنه يحمل معان كثيرة، وتقدير الإنسان اللي بياخده في نهاية حياته لا يعادله أي شيء في الدنيا"، مشيدا بالمهرجان والحضور، متابعا: "كانت دورة محترمة وشيقة وجميلة".

وأضاف "العلايلي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الجمعة في مصر"، المذاع على شاشة قناة "MBC مصر"، أنه قدم أعمالا فنية يفخر بها على مدار تاريخه، متابعا: "عملت أعمالا كثيرة تليق بهذا المقام، وأبرزها الأرض، الطريق إلى إيلات، السقا مات، والإسورة، وأفخر بهذه الأعمال، وتعتبر نقاطا مضيئة في تاريخي".

وأعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط في دورته الـ36، برئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة، إطلاق اسم الفنان الكبير عزت العلايلي، على قاعة الندوات الكبرى بالمهرجان، تقديرًا لعطائه الكبير للسينما المصرية والعربية.

كما قررت إدارة المهرجان، إطلاق اسم الناقد السينمائي الراحل خالد عيسى عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ونائب رئيس تحرير "الأهرام المسائي"، على قاعة المركز الصحفي بالمهرجان.

فيما قررت إدارة المهرجان إطلاق اسم الناقد الراحل هشام زكريا عضو الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما، ونائب رئيس تحرير جريدة "الأخبار المسائي"، على قاعة أفلام الطلبة، وذلك تقديرًا لعطائهما وتخليدًا لذكراهما.

وكانت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، قد أعلنت تكريم المخرج ومدير التصوير محسن أحمد، عن مجمل أعماله الفنية.

وقال الأمير أباظة رئيس المهرجان، إن المخرج محسن أحمد، أحد صناع السينما قدّم العديد من الأعمال المميزة والمهمة، التي أثرى بها الشاشة الكبيرة، ما شجع إدارة المهرجان على تكريمه خلال الدورة 36، والتي ستحمل اسم النجم عزت العلايلي.

وأعرب المخرج محسن أحمد، عن سعادته بالتكريم من مهرجان الإسكندرية السينمائي، مؤكدًا أن المهرجان عريق وصاحب تاريخ طويل، وكُرّم من خلاله العديد من صناع السينما الكبار، مشيرًا إلى أنه يحرص على حضور فعاليات الدورات السابقة، وبالتالي فإن التكريم من جانب هذا المهرجان أمر مشرف.