ماذا بعد شراء كراسة الشروط؟.. خطوات حجز وحدات الإسكان إلكترونيا (صور)

تواصل وزارة الإسكان ممثلة في هيئة مجتمعاتها العمرانية، استقبال طلبات المواطنين لشراء كراسات الشروط الخاصة بحجز 125 ألف وحدة سكنية كاملة التشطيب، في عدد من المدن الجديدة ضمن شقق الإسكان الاجتماعي من مكاتب البريد، بمساحات تبدأ من 75 مترًا إلى 120 مترًا لمنخفضي ومتوسطي الدخل، حتى يوم الاثنين الموافق 7 ديسمبر 2020.

ويتسائل العديد من المواطنين، ماذا بعد شراء كراسة الشروط ودفع مقدم الحجز؟، وما هي الخطوات الواجب اتباعها بعد ذلك؟، لذا تقدم "الوطن" في هذا الصدد إجراءات على المتقدم للحجز اتباعها بعد شراء كراسة الشروط وهي على النحو التالي:

1- تعد أولى خطوات الحجز، شراء كراسة الشروط الخاصة بالوحدات من مكاتب البريد، ودفع المبلغ المطلوب من مصروفات التسجيل ومقدم الحجز واستلام الإيصال.

2- يتم التقديم عن طريق الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري على الموقع https://www.shmff.gov.eg/، إذ يقوم العميل باتباع الخطوات الآتية:

- قم بالضغط على تقديم طلب وحدة سكنية.

- في حالة عدم وجود حساب حالي، يقوم المتقدم صاحب الطلب

- مُسدد إيصال مبلغ مقدم جدية الحجز والمصروفات الإدارية

- إنشاء حساب خاص به بالضغط على تسجيل من أعلى الصفحة الرئيسية، ويقوم بملء استمارة التسجيل ببياناته الأساسية.

- بعد إنشاء الحساب تصل رسالة نصيلة SMS لمقدم الطلب على رقم التليفون المحمول الذي قام بتسجيله على الموقع، حيث تتضمن الرسال رقم كودي يقوم مقدم الطلب بإدخاله على الموقع لإتمام عملية التسجيل.

- يقوم مقدم الطلب بالدخول على حسابه والقيام بإنشاء طلب الحصول على وحدة سكنية، حيث يبدأ بملء البيانات الخاصة به متضمنة بياناته الشخصية والعمل والسكن والحالة الاجتماعية وبيانات الزوج/الزوجة "إن وجدت"، بالإضافة إلى تحديد رغبته في المساحة المطلوبة بالمدينة التي يرغب في التقدم عليها المطروحة بكراسة الشروط طبقًا للرغبة المُحررة في استمارة الحجز، بعد سداد المبالغ المطلوبة.

- ملء وتوقيع استمارة الحجز للوحدة السكنية والإقرار "المرفقين بالكراسة"، وإرفاق إيصال شراء الكراسة وإيصال سداد مقدم الحجز والمصاريف الإدارية، يقوم المواطن بإرفاق المستندات الآتية بصيغة "PDF" بالمستندات الآتية بصيغة PDF في ملف واحد:

- صورة من بطاقة الرقم القومي للمتقدم وزوجه "سارية".

- شهادة بإثبات صافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أنّ تكون مختومة وموقعة ومؤرخة من جهة العمل في تاريخ الإعلان، بحيث تشمل صافي المكافآت والبدلات والأرباح والحوافز السنوية التي يحصل عليها صاحب الطلب أو الزوج أو الزوجة "إذا كانت تعمل" وذلك إن وجد.

- أي مستندات خاصة بمصادر الدخل الإضافية (عمل إضافي – الأملاك الزراعية أو العقارات أو الأراضي – معاش استثنائي أو خلافه – امتلاك أي سندات أو أسهم أو ودائع أو أي أوعية ادخارية أو حسابات التوفير أو أي أوراق مالية تدر دخل إضافي) تفيد بصافي الدخل السنوي أو الشهري للأعزب أو الزوج والزوجة (إذا كانت تعمل) على أنّ تكون مؤرخة ومعتمدة.

بالنسبة للعاملين في الجهات الحكومية وقطاع الأعمال:

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية، بصافي الدخل السنوي أو الشهري.

بالنسبة للعاملين في الشركات وجهات القطاع الخاص:

- تقديم شهادة معتمدة من جهة العمل تتضمن البيانات الأساسية بصافي الدخل السنوي أو الشهري، موضحًا بها رقم السجل التجاري والبطاقة الضريبية لجهة العمل.

بالنسبة لأصحاب المهن والأعمال الحرة والأنشطة التجارية والحرفية:

- شهادة من محاسب قانوني معتمد تبيّن صافي الدخل السنوي أو الشهري موضحًا بها مهنة المتقدم.

- صورة من السجل التجاري أو البطاقة الضريبية لأصحاب المهن والأنشطة التجارية والحرفية.

- شهادة التأمينات الاجتماعية "إنّ وجد"، موضحًا بها المهنة والأجر التأميني أو صورة من البطاقة النقابية أو اشتراك النقابة.

بالنسبة للأرامل والمطلقات وأصحاب المعاشات:

- طابعة معتمدة ببيانات المعاش من التأمينات بالنسبة للأرملة وأصحاب المعاشات.

- صورة من مستند النفقة التي تتحصل عليها المطلقة.

- صورة من الشهادات الرسمية المثبتة للحالة الاجتماعية وعدد أفراد الأسرة "وثيقة الزواج أو الطلاق أو الوفاة وشهادات ميلاد الأبناء القصر رقم قومي مميكن".

- إيصال مرافق حديث لمحل السكن الحالي "كهرباء أو غاز أو مياه".

بالنسبة لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة:

يتم التخصيص طبقًا لعدد الوحدات المتاحة، ويتم مراعاة تخصيص نسبة 5% من الوحدات لذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة بشرط انطباق الشروط عليهم، وتقديم المستند الدال على درجة الإعاقة من المجالس الطبية المتخصصة، أو من اللجنة الطبية العامة الحكومية التابعة لمحافظة المواطن، على أنّ يكون مستند إعاقة حديث صادر في عام 2020.

- وفي حالة الحجز في إحدى مشروعات الإسكان الاجتماعي دون التخصيص والاستفادة، يشترط تقديم مستند يُفيد سحب مقدم جدية الحجز بالإعلان السابق.

3. بعد الانتهاء من رفع كافة المستندات، يتم نقل مقدم الطلب إلى صفحته الشخصية مع إظهار رسالة "تم إرسال طلبكم بنجاح".

4. يتم تقديم أصول المستندات إلى جهة التمويل بعد تحويل ملف مقدم الطلب إليها.

يجب على المتقدم التأكد من صحة رقم الهاتف المُسجل بالموقع الإلكتروني، إذ يتم إرسال عدد من الرسائل النصية خلال مراحل العمل المختلفة على الطلب، وفي حال تغيير رقم الهاتف يتم إفادة الصندوق برقم الهاتف الجديد عبر الاتصال على الأرقام الهاتفية الخاصة بمركز اتصالات خدمة عملاء الصندوق على أرقام: 5999 - 5777 - 1188، من أي تليفون محمول، ورقم 090071117 من أي خط أرضي.