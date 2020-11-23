محاولات للصلح بين هيفاء وهبي وابنتها بعد سنوات من القطيعة

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي فيديو لـ"زينب فياض" ابنة الفنانة هيفاء وهبي، وهي تغني لوالدتها، وهو الأمر غير المألوف بالنسبة لها خاصة أنها قاطعتها منذ سنوات .

وجاء التعليقات على الفيديو، "هو أنتو اتصالحتوا"، وتعليق آخر "بجد بتغني لمامتك"، وشخص آخر كتب، "الأغنية جميلة أوي".

إذ نشرت زينب فياض، ابنة الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، ظهرت خلاله هي وابنتها الصغرى "دانيلا".

وخلال الفيديو، ظهرت "فياض" وابنتها وهما ترددان أغنية والدتها هيفاء وهبي "توتة توتة"، وأرفقت تعليقا: "الفقرة اللي كلكن بتحبوها، فقرة أنا ودانيلا".

ومنذ أيام، احتفلت زينب فياض بعيد ميلاد ابنتها الكبرى "رهف"، ووجهت لها رسالة عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، قالت خلالها: "وصار عمر أول فرحة بحياتي وبنتي وصديقتي وكل حياتي رهف 9 سنين.. عقبال المية يا روح وقلب وعيون أمك".

قصة الخلاف بين زينب وهيفاء وهبي ترجع إلي 26 عاما، وهو عمر زينب فياض، حملت فيها وأنجبتها وهي في الـ17 من عمرها بحسب تصريح قديم لها، كان ذلك في العام 1993، حيث لا تجمعهما صور كثيرة معا، فقط واحدة كانت فيها هيفاء وهبي محتضنة طفلتها وابنتها الوحيدة زينب، وهي مرتدية إكسسوارات على الشعر.

كثير من التفاصيل مرت منذ هذا الحين، البداية بزواج هيفاء وهبي من ابن عمتها ناصر فياض، وسافرت بصحبته إلى إحدى دول قارة أفريقيا حيث يعمل، أثمر الزواج عن "زينب" الابنة الوحيدة لهيفاء وهبى، والتي بدأت وهي في عمرها الصغير، تلقي عروضا للمشاركة في الإعلانات وفي تصوير كليبات الأغاني، كما تلقت عرضا للتمثيل في أغنية جورج وسوف "كلام الناس"، وكليب آخر لعاصي الحلاني "يا ميما".

خطفت الأضواء هيفاء وهبي حينها، فقررت أن تتجه صوبها، فخيّرها ناصر فياض بين زواجها واستقرار الأسرة، أو التمثيل والاتجاه لمجال "الموديلنج"، فاختارت هيفاء الأضواء، وهربت من جنوب أفريقيا إلى لبنان، وتركت عش الزوجية، ورفض حينها الزوج طلاقها.