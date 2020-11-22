رئيس "البحوث الفلكية": نرصد يوميا أكثر من هزة أرضية في مصر

قال الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، إنَّ الزلازل تحدث بشكل يومي، موضحًا أنَّ الشبكة القومية للزلازل تسجلها، خاصة مع تقدم الإمكانيات الفنية للمعهد أصبحث الأجهزة ترصد أصغر الزلازل.

وأضاف "القاضي"، في تصريخ خاص لـ"الوطن"، أنَّ المحطة ترصد يوميًا هزات أرضية متنوعة في مصر ولكنها بسيطة لا تتجاوز درجتين على مقياس ريختر، وبالتالي لا تستدعي الإعلان عنها نظرًا لضعفها وعدم شعور أي مواطنين بها أو وجود أضرار ناجمة عنها.

كشف الدكتور جاد محمد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية التابع لوزارة والتعليم العالي والبحث العلمي، في بيان صادر قبل قليل، أنَّ محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد، سجلت اليوم الأحد الموافق 22 نوفمبر 2020 هزة أرضية بالدلتا وعلى بعد 10 كم جنوب شرق المحلة الكبرى.

وأوضح "القاضي"، أنَّ الزلزال حدث في الساعة 11: 53 دقيقة بتوقيت القاهرة، بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر، وخط العرض 30.93 شمالًا خط الطول 31.25 شرقًا، وعمق21 كم، مؤكّدًا أنَّه لم يرد للمعهد أي شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة.