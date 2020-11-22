"وكيل تعليم بورسعيد" يستقبل الطالب "آدم" مبتكر السيارة متعددة المهام

استقبل دكتور نبوى باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد اليوم الطالب آدم محمد ‏عوض المقيد بالصف الخامس الابتدائى بمدرسة التيمورية الإبتدائية مبتكر ‏السيارة متعددة المهام التى يمكن التحكم بها عن طريق تطبيق بالهاتف المحمول ‏وذلك بمكتبه بديوان المديرية.‏

وعرض آدم ابتكاره على وكيل الوزارة بحضور أحمد عبدالمجيد والي ‏وكيل المديرية ودكتور أيمن سلامة مدير إدارة الموهوبين والتعلم الذكى.

والابتكار عبارة ‏عن سيارة بتقنية "الميكرو كنترولر" مصنوعة من الخامات الخشبية والبلاستيكية ‏مضافاً إليها 4 مواتير صغيرة، وتعمل ببطارية قابلة للشحن، ويمكن التحكم الكامل ‏بها من تطبيق مثبت بالهاتف المحمول عن طريق ربطها بوحدة "البلوتوث" ‏المدمجة بها بإجمالى تكلفة 400 جنيها.

‏وأكد "باهى" أن "الإدارة التعليمية ببور سعيد" لديها العديد من الطلاب الموهوبين والمبتكرين ‏بجميع المراحل التعليمية بالتعليم العام والفنى يتم اكتشافهم عن طريق إدارة ‏الموهوبين والتعلم الذكى لصقل مواهبهم بشكل علمى.‏

ووجه وكيل الوزارة بمتابعة الطالب آدم وأمثاله من الطلاب وتوفير كافة أوجه ‏الرعاية العلمية لهم وتنمية مهاراتهم وابتكاراتهم بشكل علمي وإتاحة بيئة مناسبة ‏لتنمية قدرات الطلاب وصقل مواهبهم من خلال الإعداد الجيد والتجهيز المتميز ‏بأحدث التقنيات.‏

يذكر أن وكيل وزارة التربية التعليم ببورسعيد قد أعرب عن فخره بطلاب مدارس التعليم الفنى بالمحافظة ولما يبذل من جهد لتغيير المفاهيم والثقافة الموروثة تجاه التعليم الفنى مؤكداً أن التعليم الفنى لا يقل أهمية عن التعليم العام.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد أن هناك حقيقة مؤكدة وهى أن التعليم الفنى أصبح عصب وركيزة الصناعات والمشروعات القومية، وذلك بعد توفير فرص لتدريب الطلاب بالمصانع إلى جانب الدراسة من خلال التدريب المزدوج حسب احتياجات سوق العمل ووفقا للتخصصات المطلوبة.

وقال دكتور نبوى باهى إن معظم المصانع التى يتدرب بها الطلاب أصبحت تصدر منتجاتها إلى أمريكا وأوروبا والدول العربية، وذلك الأمر يعد نقلة إدارية وفنية كبيرة يجب على الطلاب الاستفادة منها لرفع الكفاءة المهنية والمهارية لهم.