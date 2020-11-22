"تعليم دمياط" تحصد المركز السابع على مستوى الجمهورية في "الإحصاء"

أعلن "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، حصاد مديرية التربية والتعليم المركز السابع على مستوى الجمهورية في إنتاج الإحصاء الاستقراري.

وتسلم وكيل الوزارة درع الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بوزارة التربية والتعليم، بحضور هشام عبد العزيز الحديدي مدير إدارة الإحصاء بديوان المديرية.

وفي نفس السياق كرم "وكيل الوزارة" رؤساء أقسام الإحصاء بالإدارات التعليمية ومدارس المتميزين، معربا عن شكره وتقديره للمكرمين ومعاونيهم لوصول دمياط لهذا المستوى المشرف متمنيا لهم دوام التوفيق.

وفي تجربة رائدة قامت مديرية التربية والتعليم بدمياط، ايمانا بدور التعليم في تربية النشئ على القيم الوطنية، بإطلاق مسابقة بين الطلاب لحصر المشروعات القومية وإنجازات الرئيس عبد الفتاح السيسي في شكل جداريات يصممها الطلبة إليكترونيا، والتصميمات الفائزة يتم طباعتها وتعليقها في المدارس.

وأوضح "عادل عثمان" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، انه تحت رعاية الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أطلقت إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية، المسابقة وتباروا في الشكل الجمالي للبنارات التي تم تصميمها ووضعها علي جدران المباني المدرسية.

وأكد "عثمان" أن ماتقوم به الدولة من مشروعات عملاقة في كل اتجاه وانعكاس ذلك علي الاستقرار الداخلي، كان لابد من مشاركة الطلاب للتعبير عن ذلك الحب من خلال جداريات تصور الإنجازات علي جدران المدارس وتقديم هدية بسيطة للأب والقائد الرئيس عبد الفتاح السيسي في عيد ميلاده، حيث شملت المسابقة والتنفيذ جميع مدارس المحافظة.

وتفقد في وقت سابق وكيل وزارة التربية و التعليم بدمياط، المدرسة الثانوية البحرية برأس البر التابعة لإدارة عزبة البرج، اليوم، لمتابعة أعمال صيانة المركب الخاص بالمدرسة، بورشة صناعة وصيانة المراكب، ورافقه في الزيارة العميد إيهاب الحسيني، قائد مدرسة رأس البر البحرية، ومهندس محمد الحداد، مدير عام التعليم الفني، وعصام النماس، مدير عام التعليم العام و دكتورة إيناس عبد الخالق مدير إدارة عزبة البرج التعليمية.

ووجّه "وكيل الوزارة" بسرعة الانتهاء من أعمال الصيانة وباقي الإجراءات لسرعة دخولها الخدمة العملية، مؤكدا أن المركب مخصصة لتنفيذ المنهج العلمي لطلبة قسم المصايد والفنون البحرية وتنمية مهارات الصيد وفنونه لدى الطلبة والتدريب على الأجهزة الملاحية الموجودة على المركب.

وفي نفس السياق، تفقد وكيل الوزارة أقسام المدرسة، وورش المحركات البحرية وبناء السفن، معربا عن شكره وتقديره لجميع العاملين بالمدرسة، ووعدهم بإزالة كافة العقبات التي تواجه العملية التعليمية وتوفير كافة الإمكانات المتاحة في سبيل النهوض بمستوى المدرسة مطالبا ببذل المزيد من الجهد تدعيما لسياسة الدولة للاهتمام والنهوض بالتعليم الفني.