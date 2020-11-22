مصر تُدين الهجمات الإرهابية في كابول: نرفض كل أشكال العنف والتطرف

أعربت مصر، اليوم، عن بالغ إدانتها للهجوم الصاروخي والتفجيرات التي استهدفت العاصمة الأفغانية كابول ما بين اليوم والأمس، مما أسفر عن مقتل وإصابة العشرات.

وتتقدّم مصر، حكومةً وشعبًا، بخالص التعازي إلى حكومة وشعب جمهورية أفغانستان الإسلامية، وأسر ضحايا هذه الهجمات الإرهابية الغاشمة، والتمنيات بسرعة الشفاء للمُصابين.

وأعربت مصر عن تضامنها مع أفغانستان الصديقة في هذا المُصاب الأليم، مجددة تأكيدها لموقفها الثابت من رفض جميع أشكال الإرهاب والعنف والتطرف.