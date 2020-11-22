رئيس جامعة الأقصر يبحث سبل دعم مرضى السرطان بمستشفى شفاء الأورمان

زار الدكتور محمد محجوب عزوز رئيس جامعة الأقصر مستشفى "شفاء الأورمان" لعلاج الأورام بالمجان في صعيد مصر بمدينة طيبة شمال المحافظة، ضمن وفد من الجامعة لبحث السبل المختلفة لدعم المستشفى من قبل طلبة وأساتذة الجامعة مستقبلاً.

رافق رئيس جامعة الأقصر، خلال زيارة المستشفى كل من المهندس محمد قبطان منسق مبادرة "هنجملها" على مستوى الجمهورية، والدكتورة رضا عطا الله المدرس بكلية الآثار، ومنسق المبادرة بمحافظتي الأقصر والإسكندرية، ومنى عبدالعال مدير إدارة شئون البيئة وخدمة المجتمع بالجامعة ووفد جهاز شئون البيئة بالأقصر ووفد من مديرية القوى العاملة بالمحافظة.

وتعرف "محجوب" والوفد المرافق من خلال قيادات المستشفى على طبيعة الخدمات العلاجية والتجهيزات الطبية في أقسام علاج اليوم الواحد وقسم الطوارئ للخدمات العاجلة للمرضى، وقسم العلاج الإشعاعي الذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة، وغرف العلاج الكيماوي التي يتلقى داخلها المرضى جرعاتهم بصورة يومية، وقسم الإقامة الداخلية والعناية المركزة وغرف العمليات التي تم توفير كافة المتطلبات لها بأحدث الأجهزة والمعدات، ومستشفى شفاء الأورمان لعلاج أورام الأطفال الجديدة.

وقام فريق الأطباء بالمستشفى بتقديم شرح وافٍ عن تفاصيل وأعداد المرضى الذين تم استقبالهم من اليوم الأول لافتتاح المستشفى خلال السنوات الماضية، وكافة تفاصيل التعاون الطبية المقترحة لتحقيق أوجه التعاون المشترك بين المستشفى والجامعة مستقبلاً.

وفي نهاية الزيارة قام رئيس الجامعة ومنسق مبادرة "هنجملها" بإهداء المستشفي مجموعة من الأشجار المثمرة ، كما عبر عن سعادته البالغة بزيارة المستشفى، قائلاً:"سعدت بتلك الزيارة وأعلم تماماً المجهود الذي بذل لبناء صرح طبي بهذه الكفاءة العالية من الناحية الإدارية والفنية والطبية، ولقد شهدت اليوم إنجاز حقيقي علي أرض الأقصر أرض الحضارات وبوابة التاريخ وهذا الصرح الطبي العظيم سيلاقي كل الدعم من الجامعة"، كما قدم التحية والتقدير لإدارة المستشفى وثمن دور هذا الصرح الطبي في علاج الآلاف من مرضى السرطان.