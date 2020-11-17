مستشفى شفاء الأورمان بالأقصر يطلق حملة للتوعية بسرطان الرئة

أطلق مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان في محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، فعاليات أكبر حملة للتوعية بسرطان الرئة، وذلك خلال شهر نوفمبر الجاري، تزامناً مع الشهر العالمي لسرطان الرئة، وللتأكيد على مواكبة المستشفى للأحداث العالمية المعنية بمرضى الأورام بالصعيد ومصر وحول العالم.

وقال الدكتور هاني حسين، مدير عام المستشفى، إنه تم إطلاق فعاليات الحملة للتوعية بسرطان الرئة، حيث أن شهر نوفمبر هو الشهر العالمي للتوعية بسرطان الرئة، ويتم خلال الحملات تقديم ندوات توعية حول أهمية الكشف المبكر عن المرض، والأعراض الأولية لسرطان الرئة لحماية المواطنين أولاً بأول.

وأكد الدكتور أحمد مجدي، استشارى الأورام بالمستشفى، أن الكشف المبكر لسرطان الرئة يزيد من فرص الشفاء، مشيراً إلى أن المستشفى يقدم كافة الخدمات اللازمة لأبناء محافظة الأقصر، وغيرها من محافظات الصعيد، لتوفير خدمات الكشف المبكر عن الأورام بصورة دائمة، وتقديم خدمات علاج أمراض السرطان.