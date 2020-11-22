مصر للطيران الناقل الرسمى للاحتفال السنوي الثالث باليوم العالمي للطفل المبتسر

شاركت مصر للطيران في الاحتفال السنوي الثالث باليوم العالمي للطفل المبتسر (الولادة المبكرة) والذي أُقيم بمحافظة أسوان في الفتره من ١٧ -وحتى٢٠ نوفمبر الجاري باعتبارها الناقل الرسمي للوفود المشاركة .وجاءت هذه المشاركة في إطار المسئولية الاجتماعيه المستدامة التي تأتي على قمة أولويات مصر للطيران.

اقيمت الاحتفالية على مدار ٤ أيام وشهدت اطلاق حملتي "إبني البدري" و "فرصتي".

كما عُقد على هامش فاعليات الاحتفال مؤتمر طبي تناول سبل رفع الوعي المجتمعي وتحسين صحة الأطفال المبتسرين والأطفال المصابين بأمراض القلب الخلقية. وأختتمت الفاعليات باحتفالية شعبية تمثلت في ماراثون رياضى أقيم على كورنيش النيل بأسوان.

اقيمت الاحتفالية تحت رعاية وزيرة الصحة و محافظ أسوان و بالتعاون مع مؤسسة تحيا مصر و جمعية الدكتور مجدي يعقوب لأمراض القلب ، و جمعية أعضاء الكلية الملكية لطب الأطفال حيث تهدف الاحتفالية الي التوعية بضرورة الاهتمام بصحة الطفل المبتسر الذي يعاني من أمراض مختلفة مثل أمراض القلب و غيرها.الجدير بالذكر أن مصر للطيران تسير حاليا رحلتين يوميا من القاهره الي أسوان علي أحدث الطرازات