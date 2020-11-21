في خطوتين.. كيف تتبع حقائبك خلال السفر على خطوط مصر للطيران؟

تتبع مسار حقائب السفر ومعرفة أين تقع، خدمة قد تستهوي بعض الأشخاص المسافرين عبر شركات الطيران، وهو ما دفع شركة مصر للطيران الناقل الرسمي جمهورية مصر العربية لتوفير تلك الخدمة للمسافرين عبرها.

ويمكن أن يستفيد عملاء مصر للطيران بخدمة تتبع الحقائب بمجرد الوصول إلى وجهتهم، إذ توفر على المسافرين انتظار الحقائب دون معرفة الوقت المنتظر لاستلامها .

وتستعرض "الوطن"، في ضوء الخدمات التي تقدمها لقراءها كيفية تتبع حقائب السفر في التقرير التالي:

خطوات تتبع حقائبك خلال السفر

اولًا: لابد من تحميل تطبيق "egyptair" على الهواتف الذكية المتوفرة على أنظمة تشغيل أندرويد وiOS، الذي يمكن من خلاله عملية التتبع.

ثانيًا: اختيار القسم الخاص بالحقائب ومن ثم القيام بوضع الكود (QR Code) أو كتابة رقم بطاقة الحقيبة مع ادخال رقم الرحلة الخاص بمصر للطيران أو رحلات الربط مع تحالف ستار، وبذلك ستظهر المعلومات الخاصة بمكان تواجد الحقيبة.

وتأتي هذه الخوة وفقا لمصر للطيران، كجزء من خريطة التطور التكنولوجي التي يسعى تحالف ستار العالمي لاستكمالها بحلول عام 2022 حيث تضم الخطة عدد من المشاريع التكنولوجية المتتابعة التي ستقوم الشركات التابعة للتحالف بتنفيذها خاصًة في ظل التحديات التي تواجه صناعة الطيران في الوقت الحالي.

تدابير مكافحة كورونا على مصر للطيران

- استخدام التذاكر الإلكترونية دون الحاجة إلى الطباعة لتجنب أي اتصال غير ضروري أثناء تسجيل الوصول.

- قد يكون هناك تأخيرات في المطار بسبب إجراءات تسجيل الوصول الإضافية، لذلك قامت الشركة بتعديل أوقات تسجيل الوصول الخاصة بها لتكون أربعة ساعات ونصف 4:30 قبل المغادرة للرحلات الجوية الدولية، وساعتان ونصف2:30 قبل المغادرة للرحلات المحلية .

- من أجل سلامة المواطن الخاصة، ستحتاج إلى ارتداء قناع الوجه الخاص بك في جميع الأوقات بدءًا من وقت دخولك المطار.

- أضيفت ملصقات تباعد على الأرض لمساعدة الجميع على الحفاظ على مسافة آمنة بين بعضهم البعض، كما أضيفت موزعات تعقيم اليدين ووضعت في جميع أنحاء المطار للاستخدام الشخصي.

-تأكد من حزم كل شيء في الحقائب أثناء تسجيل الأمتعة، وتقتصر أمتعة المقصورة حاليًا على أجهزة الكمبيوتر المحمولة والممتلكات الثمينة ومستلزمات الأطفال فقط.

- لضمان الراحة والأمان لعملاء مصر للطيران المتميزين، يتم ترتيب الجلوس بطريقة تضمن التباعد الاجتماعي ويتم توفير معقمات اليدين الكحولية في جميع الأماكن ويتم التنظيف والرش والتعقيم بطريقة تضمن للمسافر الراحة في بيئة آمنة وصحية.

- تم تغيير الوجبات الساخنة الآن إلى وجبات مُعبأة نظرًا للظروف الحالية.

- كما يتم تطهير مناطق الجلوس والأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر مثل الدرابزين والمقابض وألواح المصعد باستمرار.

- سيكون الصعود على متن الطائرة في مجموعات أصغر وسيبدأ من الصف الأخير إلى الأول.

- تقدم مصر للطيران لمسافريها عبر خطوطها أدوات الحماية الشخصية التى تحتوي على قناع وجه وقفازات ومعقم لليدين وحقيبة نفايات صغيرة لاستخدامها في التخلص من معدات الحماية الشخصية المستخدمة.

- لن يتم توزيع الوسائد والبطانيات، يتم تطهير بطاقات السلامة وتسدد مدفوعات السوق الحرة عن طريق بطاقات الائتمان فقط.