إدارة الأمراض المتوطنة بأسوان تنظم حملات لتعقيم المقار الانتخابية

واصلت مديرية الشئون الصحية بأسوان حملات تعقيم مقار لجان الاقتراع الانتخابية من خلال فريق طبي من إدارة الأمراض المتوطنة بمديرية الصحة، حيث يتم تطهير كافة اللجان الانتخابية وعددها 373 لجنة وتعقيمها وتجهيزها لاستقبال الناخبين، وذلك تحت إشراف الدكتورة مروة محمود مدير إدارة الأمراض المتوطنة.

وتنطلق، صباح الغد جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب بأسوان في الداخل، وتستمر لمدة يومين، حيث تبدأ في التاسعة صباحًا وتنتهي في التاسعة مساءً.

وتضم محافظة أسوان 4 دوائر، هي أسوان وكوم أمبو ونصر النوبة وإدفو، حيث يتنافس المرشحون الـ120 على 5 مقاعد فردية، وهم مقسمون وفقًا لانتماءاتهم الحزبية بواقع 4 مرشحين لحزب مستقبل وطن، ومرشح لحزب الشعب الجمهوري، وواحد لحماة وطن، وواحد عن التجمع، إضافة إلى 3 مستقلين.

وكانت الهيئة الوطنية للانتخابات قد أعلنت أسماء المرشحين الذين سيخوضون جولة الإعادة في أسوان، ففي الدائرة الأولى في أسوان ودراو يخوض الإعادة كل من اللواء أحمد محمد صالح، مرشح حزب حماة الوطن، واللواء جودت عبد الجبار، مرشح حزب الشعب الجمهوري، والنائب السابق جابر أبو خليل، مرشح حزب مستقبل وطن، وجلال أبو الحسن، مرشح حزب مستقبل وطن.

وفي الدائرة الثانية بكوم أمبو، تقررت الإعادة بين خالد رضوان، مرشح حزب مستقبل وطن، ونادر صلاح العمدة، مستقل، بينما في الدائرة الثالثة بنصر النوبة، يخوض الإعادة كل من أيمن فؤاد، مستقل، والنائب بالمجلس المنقضي ياسين عبد الصبور، مستقل.

وفي الدائرة الرابعة إدفو، تُجرى الإعادة بين علي البدري الملاوي، مرشح حزب مستقبل وطن، والدكتور عبد الغفار الضيفي، مرشح حزب التجمع الوطني التقدمي.

وأعلن اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، جاهزية 373 لجنة فرعية لتستقبل مليون و39 ألفًا و51 ناخبًا وناخبة في انتخابات جولة الإعادة لمجلس النواب 2020 في دوائر أسوان الأربعة.

وشدد "عطية"، على ضرورة التنسيق الجيد والتعاون بين كل الجهات المعنية باعتبار ذلك مسؤولية مشتركة لإنجاح سير العملية الانتخابية والظهور بالشكل المشرف والراقي، لتحويل ماراثون انتخابات مجلس النواب إلى عرس ديمقراطي كما حدث في الجولة الأولى من تنظيم جيد وتذليل العقبات.