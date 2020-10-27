انتخابات "النواب" بأسوان.. لا صوت يعلو فوق القبيلة

شهدت انتخابات الجولة الأولى لمجلس النواب فى أسوان بدوائرها الـ4 " أسوان – دراو" ، كوم امبو، نصر النوبة، إدفو" ، توافدا كبيرا من الأسوانيين على المشاركة فيها خاصة أصحاب القبائل حيث كان للقبيلة الدور الأكبر فى دخول أبنائهم جولة الإعادة والتى ينتظر أن يتم الإعلان عنها قريبا بعد إضافة أصوات المصريين فى الخارج، فالقبائل في أسوان ركزوا على التصويت لأبنائهم دون النظر لانتماءاتهم الحزبية فلا صوت يعلو فوق صوت "القبيلة" ، وكان من اللافت للنظر في أسوان هو تصدر كبار السن والمرأة للمشهد الانتتخابي حيث اصطفوا لطوابير حتى قبل بدء اللجان.

كما اعتمد المرشحون على علاقاتهم وخدماتهم خاصة لواءات الشرطة والنواب السابقين وتمكنوا من الحصول على أعداد كبيرة ، وعن مؤشرات الفرز الأولية في دوائر أسوان نستطيع أن نقول إنه لا توجد تربيطات فى الإعادة فى الدوائر الثلاث " كوم أمبو، نصر النوبة، إدفو" لأن الانتخابات على مقعد فردي فكل منهم يعتمد على نفسه وعلى قوميته وقبيلته ومدى علاقاته مع القبائل الأخرى ، اما فى محافظة اسوان سيتم التربيط بين المرشحين لأن الإعادة بين 4 على مقعدين بينهما على الأرجح مرشحان لمستقبل وطن ومرشح حماة وطن ومرشح للشعب الجمهوري.

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات مجلس النواب بأسوان برئاسة المستشار إيهاب خلف رئيس محكمة أسوان، أعلنت الكشوف النهائية للمرشحين لخوض الانتخابات القادمة لمجلس النواب عن الدائرة الأولى والتي تشمل مدينة أبوسمبل السياحية، قسمي أول وثاني أسوان، مركز أسوان، مركز ومدينة دراو، ويتنافس فيها 34 مرشحا على مقعدين فردي، وذلك بعد تنازل أنور عبدالمحسن حسن حمد الشهير بـ"أنور العمدة حمد" رمز طائرة الهليكوبتر.

كما يتنافس 13 مرشحاً فى الدائرة الثانية ومقرها مركز ومدينة كوم أمبو على مقعد فردي، وذلك بعد تنازل مارك منير كامل رمز التمساح، ويتنافس 13 مرشحا في الدائرة الثالثة ومقرها مركز ومدينة نصر النوبة على مقعد فردي، ويتنافس 24 مرشحا في الدائرة الرابعة ومقرها مركز ومدينة إدفو على مقعد فردي بعد تنازل 4 مرشحين، وهم إبراهيم يونس موسى رمز المدفع، وابتسام محمد الصالح رمز التمساح، عبدالحميد حامد حسن رمز دراجة نارية، وحسن جابر أمين حسن رمز الجرس، ليبلغ إجمالي المرشحين 84 مرشحا للمنافسة على 5 مقاعد فردية.

ويبلغ إجمالى من يحق لهم التصويت بمحافظة أسوان، نحو مليون و39 ألفاً و51 ناخب وناخبة، موزعين على 373 لجنة فرعية، و4 لجان عامة.