مطربون رتلوا القرآن بصوت مميز.. أبرزهم أم كلثوم وتامر حسني

أثار الفنان بهاء سلطان جدلاً واسعاً على السوشيال ميديا بعدما نشر مقطعا صوتيا له يقرأ من خلاله القرآن الكريم من سورة الرعد، وعلق عليها قائلا: "بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِنَّ رَبَّكَ لَشَدِيدُ الْعِقَابِ صدق الله العظيم"، والذي نال إعجاب عدد كبير من متابعيه، وجاءت التعليقات كالتالي: "يا ريت تسجل القرآن بصوتك والله وتهتم بده جدًا، انت موهبة غير عادية"، "شبه الشيخ محمد رفعت أوى".

ولم يكن "سلطان" الفنان الأول الذي يسجل القرآن بصوته، فتعتبر الفنانة "أم كلثوم" من الأصوات النادرة التي مرت على الوطن العربي كله، ولها مقطع صوتي نادر في قراءة القرآن .

كما برع فنان العرب محمد عبده، في تلاوة آيات من القرآن بصورة مميزة.

وكان أداء الفنان حسين الجسمي مميزا في قراءة القرآن الكريم، فهو يعتبر من الفنانين أصحاب الشعبية والجماهيرية الواسعة، والذي يعشقه جمهور الوطن العربي.

انتشر مقطع صوتي للفنان تامر حسني وهو يردد الأذان بصوت عذب، على الطريقة المصرية، ونال عدد كبير من الإشادات من رواد ومواقع التواصل الاجتماعي.

كما انتشر مقطع فيديو للفنان علي الحجار وهو يقرأ بعض آيات من القرآن