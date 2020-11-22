زيرو جمارك.. تعرف على فئات السيارات المعفاة من الضريبة الجمركية

أوضحت مصلحة الجمارك المصرية أن السيارات الإنجليزية ذات المنشأ الاوروبي ذات سعة لتريه من 2000 سم مكعب فأكثر، معفاة من الضريبة الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، مضيفا أنه يتم دفع 8.5% رسم تنمية و30% ضريبة جدول و14% ضريبة قيمة مضافة فقط.

وتستعرض "الوطن" إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية على سيارات الركوب "ليموزين، ملاكي" التابعة لاتفاقيات الشراكة، الشروط الاستيرادية، وفقا لما حددته مصلحة الجمارك المصرية، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

إجمالي الضرائب والرسوم الجمركية على سيارات الركوب "ليموزين، ملاكي"

ـ السيارات الإنجليزية ذات المنشأ الاوروبي ذات سعة لتريه من 1600 سم مكعب، معفاة من الضريبة الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، على أن يتم دفع 3% رسم تنمية و1% ضريبة جدول و14% ضريبة قيمة مضافة فقط، وفق عدد من الشروط الاستيرادية وهي:

1ـ موديل السنة.

2ـ استعمال 3 سنوات.

3ـ أول مالك.

ـ السيارات الإنجليزية ذات المنشأ الاوروبي ذات سعة لتريه من 1600 حتى 1999 سم مكعب، معفاة من الضريبة الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، على أن يتم دفع 5 % رسم تنمية و15 % ضريبة جدول و14% ضريبة قيمة مضافة فقط، وفق عدد من الشروط الاستيرادية وهي:

1ـ موديل السنة.

2ـ استعمال 3 سنوات.

3ـ أول مالك.

ـ السيارات الإنجليزية ذات المنشأ الاوروبي ذات سعة لتريه من 2000 فأكثر سم مكعب، معفاة من الضريبة الجمركية طبقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، على أن يتم دفع 8.5% رسم تنمية و30% ضريبة جدول و14% ضريبة قيمة مضافة فقط، وفق عدد من الشروط الاستيرادية وهي:

1ـ موديل السنة.

2ـ استعمال 3 سنوات.

3ـ أول مالك.

إعفاء السيارات المجهزة طبيا لأصحاب الهمم من الجمارك

وفي سياق آخر أعلنت مصلحة الجمارك، رفع الحظر الجمركي عن السيارات المجهزة طبيًا لأصحاب الهمم، مراعاةً للحالة الصحية لهم، وذلك بعد انتهاء المدة المقررة بالقانون بصورة آلية من غير حضورهم (باستثناء السيارات محل القضايا والمخالفات الجمركية)، مع إخطار المرور المركزي بكشوف مجمعة بأسمائهم والبيانات الخاصة بسيارتهم.