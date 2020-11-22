ميناء دمياط يستقبل 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 3 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة، بينما غادرت سفينة حاويات و 3 سفن بضائع عامة، وبذلك بلغ إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 17 سفينة.

وبلغت حركة الصادر من البضائع العامة 11540 طنا تشمل : 4740 طن فوسفات و 4000 طن ملح و 2800 طن رمل كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 55783 طن تشمل : 12785 طن قمح و 505 طن خشب زان و 3470 طن زيت طعام و 36665 طن ذرة و 2358 طن حديد.

‎وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 491 حاوية مكافئة تشمل: خضراوات (بطاطس و بطاطا و طماطم و ورق عنب و خضار مشكل مجمد ) وحاصلات زراعية (كمون ولب سوبر وفول وزيتون وكراوية وريحان وفلفل وبرسيم) وفواكه (فراولة) يتم تصديرها إلى كل من السعودية و الإمارات و قبرص وإسبانيا وإيطاليا وسلوفينيا وباكستان وسيريلانكا وأمريكا.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 96 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1195 حاوية مكافئة وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 109811 طنا.

وبلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 21625 طنا، كما بلغت حركة تداول الشاحنات 3650 شاحنة منها 617 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 32610 من البضائع العامة.