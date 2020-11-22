برلمانية بالأقصر تتقدم بطلب توفير سيارات أجرة لمستشفى إسنا التخصصي

تقدمت النائبة زينب السلايمي، عضو مجلس النواب عن دائرة محافظة الأقصر، بطلب توفير سيارات سيرفيس إلى مستشفى إسنا الجديدة، وخصوصًا في الساعات الأخيرة من الليل، وذلك للتخفيف من على كاهل المواطنين الراغبين في العلاج بالمستشفى ويعانون عدم وجود مواصلات عامة إليه.

وطالبت "زينب" بتهيئة كورنيش النيل بالمدينة ليستفيد منه أيضًا ذوي الاحتياحات الخاصة وتخصيص ممشى وممر لهم طبقًا للمادة 10 من القانون لعام 2018 والذي يلزم مؤسسات الدولة بتمهيد الطرقات بالمؤسسات العامة والطرق الرئيسية بإنشاء الرامب الخاص بذوي الاحتياجات الخاصة.

وكانت عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة إسنا قد شاركت في احتفالات الأقباط بعيد مارجرجس الروماني، وذلك بقرية الرزيقات غرب الأقصر.

وقدمت "زينب" التهنئة للإخوة الأقباط الأرثوذكس بدير الشهيد العظيم مارجرجس بجبل الرزيقات، بمناسبة احتفالات عيد مارجرجس الروماني شفيع الدير، حيث كان في استقبالها الراهب القس توماس الرزيقي أمين الدير، والراهب القس فام الرزيقي مسئول أمن بالدير .

ووجهت النائبة التهنئة للأقباط وجميع رؤساء الطوائف والإخوة المسيحيين في داخل البلاد وخارجها بمناسبة الأحتفال، متمنية دوام الأمان والأستقرار على مصر، وداعية الله تعالى أن تكون الأعياد فرصة جديدة لنشر الحب والسلام على الأرض وتأكيداً لصلات الترابط والأخوة بين المصريين والشعوب جميعاً.

زينب السلايمي هي إحدى الناشطات في المجال الاجتماعي والتوعوي في الأقصر، وانضمت مؤخرًا لحزب العدل، مؤكدةً أن الهدف هو تشجيع ذوي الإعاقة لممارسة حقهم في المشاركة السياسية، كما أكدت أنها من خلال البرلمان ستدعم الجمعيات والمؤسسات الخاصة بمتحدي الإعاقة بالتعاون مع الجهات الحكومية لتوفير فرص للتمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتوفير الخدمات الضرورية لأصحاب الهمم ولكل أبناء إسنا والأقصر.