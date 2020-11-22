إخلاء مدرسة بالإسكندرية لقربها من عقار مائل

أخلت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، مدرسة كرموز الإعدادية بنات، وذلك حفاظا على حياة الطالبات والمعلمين والعاملين، لقربها من عقار كوم الشقافة المائل.

ووزعت مديرية التربية والتعليم الطالبات على مدرسة أخرى مجاورة، لحين تنفيذ قرار المحافظ بهدم العقار المائل، وفحص العقارات المجاورة له للتأكد من سلامتها.

وشملت قرارات اللجنة الهندسية المشكلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، الإخلاء المؤقت لـ 8 عقارات مجاورة للعقار المائل من السكان دون المنقولات.

كان حي غرب الإسكندرية أخلى العقار رقم 140 شارع الأميرية بمنطقة كوم الشقافة، والذي يحمل اسم "برج أروى" ويضم 12 طابقا من السكان والمنقولات، وذلك بعد حدوث ميل به يقدر بـ 50 سم.

وأوضحت سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، أن العقار جرى بناءه عام ٢٠١٤ بارتفاع 10 طوابق، إلا أن مالك العقار قام 2017 ببناء طابقين آخرين بالمخالفة للقانون، ودون الأخذ في الاعتبار السلامة الإنشائية.

وأشارت شعبان، إلى أن العقار حدث له ميل بمقدار ٢٠ سم منذ نحو عام، ورفض قاطنيه تنفيذ قرار الحي بسرعة إخلائه، وقرروا المكوث بالعقار على مسئوليتهم الشخصية، ولم يجروا أي إجراءات جادة لإصلاح العقار.

وأضافت رئيس حي غرب، أن العقار حدث به ميل شديد دون سابق إنذار وصل إلى ٥٠ سم هذا الأسبوع وتصدعت أرضيته، ما استدعى التدخل الفوري والإخلاء الجبري للسكان حفاظاً على أرواحهم وحماية المنازل المحيطة.

وجه اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالبدء في هدم عقار كوم الشقافة المائل حتى سطح الأرض، بعد إخلاء بالكامل من قاطنيه والبالغ عددهم 12 أسرة.

وكلف الشريف، مديرية التضامن الاجتماعي بتقديم كافة المساعدات لسكان العقار، وفقا للإجراءات العاجلة التي تتخذها وزارة التضامن الاجتماعي في مثل تلك الحالات.

ووجه الشريف، بسرعة فحص العقارات المحيطة بالعقار المائل، لتحديد موقفها الهندسي وعدم تأثرها من عدمه، وذلك وفقا لما تقرره اللجنة الهندسية المشكلة من كلية الهندسة جامعة الإسكندرية.