غلق وتشميع أكبر سنتر للدروس الخصوصية بمطروح

قاد مساء اليوم، الأحد رضا جاب الله، رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح يرافقه العقيد أكرم توفيق مأمور شرطة المرافق ومجدى منشاوي مدير عام إدارة مطروح التعليمية حملة على أحد أكبر السناتر للدروس الخصوصية فى مدينة مرسى مطروح، وتم غلق وتشميع السنتر الكائن فى شارع المحطة خلال حصول تلاميذ في صفوف الابتدائى والإعدادى والثانوى على دروس خصوصية بداخله.

وقال "جاب الله" إن الحملة تأتى تنفيذا لتوجيهات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بغلق سناتر الدورس الخصوصية بنطاق المدينة طبقا لقرار مجلس الوزراء، وذلك بمشاركة الأجهزة الرقابية بمجلس المدينة، والحفاظ على التباعد الإجتماعي واتخاذ الإجراءات الاحترازية لمجابهة تفشي فيروس كورونا، وغلق أى مراكز يتم بها الدروس الخصوصية بالمخالفة للوائح والقرارات.

وشن مجلس مدينة مرسى مطروح حملة مكبرة برئاسة رئيس المدينة أسفرت عن غلق وتشميع سنتر للدروس الخصوصية بشارع المحطة وبفحص السنتر تبين أنه يحتوى على عدد 5 قاعات بها طلبة من مختلف الأعمار السنية، وبناء عليه تم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب العقار والمدرسين أصحاب الواقعة بالمخالفة للقانون الذين يعملون معظمهم فى المدارس الخاصة.

وأكد رئيس مدينة مرسى مطروح أننا حررنا محضر بالواقعة لعدم الالتزام بقرارات رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة التربية والتعليم بعدم ممارسة الدروس الخصوصية فى ظل الموجة الثانية لانتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" للحفاظ على صحة الطلبة.

وكان اللواء خالد شعيب محافظ مطروح أكد على "عاطف سلامة"، وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح فى أول يوم عمل له عقب تسلمه مهام مديرية التربية والتعليم ،اليوم، عدم التهاون والتصدي لسناتر الدروس الخصوصية بكل الحزم والشدة، وردع المخالفين واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضدهم.