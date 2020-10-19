بلاغ من الأهالي.. تشميع سنتر دروس ومصادرة محتوياته بالمنصورة

نفذت رئاسة حي غرب المنصورة، في محافظة الدقهلية، برئاسة المحاسب محمد عبد الباقي، رئيس الحي، حملة لغلق أحد سناتر الدروس الخصوصية بمنطقة "مدينة السلام"، في نطاق الحي.

جاءت الحملة بناءً عن الإشارة الواردة من غرفة عمليات ديوان عام محافظة الدقهلية، وتعليمات المحافظ، الدكتور أيمن مختار، بعدم التهاون إزاء كافة أشكال المخالفات، وردع المخالفين بكل حزم وقوة.

وتوجهت حملة من رئاسة حي غرب المنصورة، بقيادة محمد أنور، نائب رئيس الحي، وعلاء المدني، مدير الشئون الإدارية، ومسئولي الإشغالات برئاسة الحي، حيث تمكنت الحملة من غلق سنتر الدروس الخصوصية المتواجد بمنطقة مدينة السلام وتفريق الطلاب، ومصادرة محتوياته، وإيداعها بمخازن رئاسة الحي، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيال المخالفين.

وناشد رئيس حي غرب المنصورة المعلمين والمعلمات بالالتزام بقرارات رئاسة الوزراء، ووزارة التربية والتعليم، بعدم إعطاء دروس خصوصية، وذلك حتى لا يقع أحدهم تحت المسائلة القانونية.

وقررت نيابة أول المنصورة، في وقت سابق، إخلاء سبيل مدرس لغة فرنسية، بكفالة قدرها 20 ألف جنيه، وإخلاء سبيل اثنتين من السكرتارية بكفالة قدرها 2000 جنيه لكل منهما، بعد ضبطهم في حملة أثناء إعطاء درس خصوصي لعدد 250 طالب داخل أحد السناتر الخاصة.

وتلقى مدير أمن الدقهلية، اللواء رأفت عبد الباعث، إخطاراً من إدارة شرطة النجدة، بورد بلاغ من أهالي شارع "سمير لبيب" بالمنصورة، بتردد عدد كبير من الطلاب على أحد مراكز الدروس الخصوصية بالمنطقة.

ووجه مدير الأمن قوة من مباحث قسم أول المنصورة، بقيادة المقدم أحمد شبانة، رئيس المباحث، إلى مداهمة المكان، وتبين وجود "محمد ع. ع."، 36 سنة، مدرس فرنساوي، أثناء قيامه بالتدريس لحوالي 250 طالباً وطالبةن دون اتباع الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس "كورونا"، وتبين وجود 2 من السكرتيرات لإدارة السنتر وتنظيم الطلاب.

وألقت الشرطة القبض على المدرس ومعاونيه "إيمان ع. أ."، و"مروة ع. ف."، وأمروا الطلاب بالانصراف من المكان في هدوء، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.