مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 83 رحلة لنقل نحو 9 آلاف مسافر

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الأحد، 83 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 9 آلاف راكبا، كما يغادر المطار 80 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية وعربية وأسيوية، وإفريقية، تقل على متنها نحو 9 آلاف مسافر من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار تشهد خلال الـ 24 ساعة القادمة، مغادرة ووصول نحو 18 ألف راكب على متن 163 رحلة جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشي فيروس كورونا، وفقا لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثنى الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

إجراءات وقائية مشددة بالمطار للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان - الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة الفيروس القاتل كورونا المستجد "كوفيد 19"، ومنع انتشاره بين الركاب والسائحين والعاملين بصالات السفر والوصول.