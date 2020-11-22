4000 ومحضر أم 100 فورية؟.. الغرامات تلاحق من لا يرتدي الكمامة بالمترو

مؤخرًا أصبحت الكمامة صديقة للمواطنين في مصر، بعد ما يقرب من عام كامل من التعايش مع فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذي ظهر مع الأيام الأولى من بداية العام الجاري، حيث يرتدونها دائما للوقاية من انتشار عدوى الفيروس الفتاك، ولكن على الجهة الأخرى هناك أشخاص يتمادون في إهمالهم للكمامة، ولم تعظهم أخبار المصابين من حولهم أو حجم الوفيات الضخم.

الحكومة المصرية قررت معاقبة من يهمل في ارتداء الكمامة وفقًا لتوصيات مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، من خلال تحرير محاضر يغرم بموجبها من يهمل بمبلغ قدره 4000 جنيه، فيما تداول حديث حول تحرير غرامة فورية داخل محطات المترو قدرها 100 جنيه، وهو ما تسبب في حيرة بين المواطنين، وتساؤول حول أيهما سيطبق.

متحدث المترو: الغرامة الفورية قيد الدراسة.. والنيابة هي من تحصل الأموال

وتعليقًا على هذا الشأن، قال المهندس أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم شركة مترو الأنفاق، إن الغرامة الفورية التي تحدث عنها البعض ليست مُطبقة حتى الآن ولكنها مجرد قرار تحت الدراسة لم يتم الموافقة عليه بشكل نهائي.

وأضاف "عبدالهادي" لـ"الوطن"، أن الشركة ليست جهة لتحصيل رسوم المخالفات الخاصة بالراكبين، ولكنها تحيل الأمر برمته إلى النيابة العامة التي تتولي المهمة، مضيفا أنه سيجري تطبيق غرامات فورية على الركاب بقيمة 100 جنيه، وسيجري حسم قيمتها خلال اجتماع مجلس الإدارة للشركة الأسبوع المقبل.

كما أوضح متحدث المترو، أن الغرامة الآن تعلم بنظام تحرير المحاضر لغير الملتزمين بارتداء الكمامة، وتحويلها للنيابة وتكون عقوبتها تقديرية بالنسبة لها وبحد أقصى 4 آلاف جنيه، وهو ما يراه وسيلة رادعة للالتزام بالإجراءات الوقائية في المواصلات العامة.

خبير سلوكي: البعض يتعامل بمبدأ "احييني النهاردة وموتني بكرة"

من جانبه، قال الدكتور حسام الدين أمين أستاذ العلوم السلوكية، إن هناك اختلاف يحدث في سلوك الفرد حينما يعي أنه ستوقع عليه عقوبة إذا فعل أمر معين، حيث يولد لديه شعور بأنه مراقب وينتظره جزاء، ما يدفعه لتغيير سلوكه حتى لو رغما عنه.

وأضاف "أمين" لـ"الوطن"، أن تأثير الغرامة الفورية على سلوك الفرد ولو كانت قليلة، يعد أقوى من تأثير الغرامة البعيدة على سلوكه وإن كانت ضحمة، وهو ما ينطبق على جزاء عدم ارتداء الكمامة، لافتًا إلى أن الـ100 جنيه الفورية ستؤثر على الفرد أكثر من الـ4000 جنيه التي سيحرر بها محضر وتؤجل حتى سير الإجراءات.

وتابع أن أغلب الناس يعملون بمبدأ "احييني النهارده وموتني بكرة"، أي أن ما يحدث معي اليوم أو بالأحرى ف تلك اللحظة أهم وأكثر تأثيرا مما سيحدث في المستقبل وإن كان بعد يوم".