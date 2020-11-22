الداخلية تضبط 10 أطنان حشيش في 4 أيام بقيمة 760 مليون جنيه

760 مليون جنيه، قيمة 3 شحنات من مخدر الحشيش، وزنت 10 أطنان، ونجحت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية، فى إحباط إدخالها للبلاد، وألقت القبض على 16 متهما فى الـ3 وقائع، بتهمة جلب كميات من المواد المخدرة لترويجها، بالبلاد عن طريق المواني الساحلية.

وكشفت تحريات أجهزة الأمن، أن المتهمين حاولوا تهريب المضبوطات بعد جلبها من إحدى الدول العربية، وتم تمريرها من دولة أجنبية أخرى، على أنها منتجات في محاولة لادخالها للسوق المصري.

حيث تمكّنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، في الضبطية الأولى، بالتنسيق مع قطاعات "الأمن الوطني، الأمن العام"، والإدارة العامة لأمن الموانئ، من ضبط حاوية قادمة من ميناء إحدى الدول إلى ميناء دمياط البحري.

وكشفت التحريات أن أوراق الشحنة أفادت أنها "ألواح خشبية"، وأخفى أصحابها كمية كبيرة من مخدر الحشيش ضمن مشمولها، وتمّ تشكيل لجنة "أمنية، جمركية" لتفتيش الحاوية، وأسفرت أعمالها عن ضبط 30 ألف طربة لمخدر الحشيش وزنت 6 أطنان، وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ480 مليون جنيه.

وضبطت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، بعد تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعات الأمن الوطني والأمن العام وأمن المنافذ، 3 الحاويات قادمة إلى ميناء الإسكندرية البحري، ومشمولها المستندي (ورق غار "ورق لوري")، لصالح شركة استيراد وتصدير في محافظة الشرقية.

وكشفت التحريات أن أصحاب الشحنة، أخفوا في الحاوية، كمية كبيرة من مخدر الحشيش، وبعد تقنين الإجراءات، جرى تفتيش الحاويات، وأسفر ذلك عن ضبط كمية من مخدر الحشيش وزنت 2.5 طن، وألقت الأجهزة الأمنية القبض على شخصين من القائمين على جلب المخدرات، حال تواجدهما في منزلهما بمدينة نصر، وضبط بحوزتهما مبالغ مالية "محلية وأجنبية"، و3 هواتف محمولة، وسيارة.

كما نجحت الأدارة فى القبض على إحدى التشكيلات العصابية الدولية من المهربين المصريين وآخرين "يحملون جنسية إحدى الدول العربية"، بتهمة جلب شحنة كبيرة من مخدر الحشيش وأقراص الكبتاجون والتى وزنت 2 طن، وأكثر من 8 ملايين قرص.

وأثبتت التحريات أنهم سعوا لإدخالها إلى البلاد داخل الحاويات عبر المنافذ الشرعية بميناء بورسعيد، وترويجها لحساب عناصر التشكيل، وقُدر ثمن المضبوطات بما يقرب ب280 مليون جنيه، وتحررت المحاضر اللازمة، وتولت النيابات المختصة التحقيق.