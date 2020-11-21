إنفوجراف.. جهود الداخلية في أسبوع: أبرزها ضبط قضايا تهرب بـ5.7 مليار

واصلت أجهزة وزارة الداخلية على مستوى الجمهورية توجيه الحملات الأمنية بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفرت جهود أجهزة وزارة الداخلية خلال أسبوع، عن تحقيق عدة نتائج الإيجابية.

وأوضحت وزارة الداخلية، جهودها عبر إنفوجراف، جاء أبرزه ضبط ضبط 162 قضية ضرائب عامة، و389 قضية تهرب من الضرائب على القيمة المضافة، 197 قضية في مجال الجمارك، و14 قضية في مجال حماية أموال وممتلكات الدولة المستردة، و443 قضية تهرب من الضرائب العقارية والملاهي، تنفيذ 595 حكم قضائي، و216 قضية تحرى مدين ولجان فحص .

وجرى ضبط 10 قضايا فى مجالات مكافحة جرائم (إتجار غير مشروع في النقد الأجنبي - تحويلات مالية غير مشروعة – توظيف أموال)، 4 قضايا في مجالات (استيلاء على المال العام – احتيال مصرفي - كسب غير مشروع) بقيمة إجمالية بلغت 5 مليارات 765 مليونًا و775 ألفًا و519 جنيهًا، وأخطرت مصلحة الضرائب لفحصها.

وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط كل صور الخروج عن القانون.