نائبة "القائمة الوطنية" عن "كفر الشيخ": أتوقع أداء عاليا من المجلس الحالي

أكدت الدكتورة منى عبدالعاطى، عضو مجلس النواب الحالى، والفائزة بعضوية المجلس الجديد عن «القائمة الوطنية من أجل مصر»، أنها تتوقع أداء كبيراً للمجلس الحالى عن المجلس السابق، وذلك بسبب وجود الكثير من الأسماء التى فازت هذه المرة وأصبح لديها من الخبرة السياسية الكبيرة، بفضل التدريبات التى حصلوا عليها خلال السنوات الماضية.. إلى نص الحوار:

بداية.. لماذا ترشحتِ لدورة ثانية فى مجلس النواب؟

- جاء قرار ترشحى من منطلق مسئوليتى الوطنية تجاه وطنى، ولأننى اكتسبت من الخبرة ما يكفى فى الحياة السياسية خلال السنوات الماضية، فضلاً عن عملى الأكاديمى كأستاذ بكلية طب كفر الشيخ، لا أرى أن هناك فرقاً بين العملين كل منهما له دور مهم فى المجتمع، وأستاذ الجامعة عليه دور كبير، وعضو مجلس النواب عليه عبء ودور أكبر، وكنت محظوظة فى العمل بالاثنين، وحينما اختارنى مسئولو «القائمة الوطنية من أجل مصر» لم أتردد، لدىّ الكثير من الملفات أود المشاركة فيها، وأشكر الشعب على ثقته فينا، وانتخابنا مرة أخرى لنستكمل ما بدأناه من أجل رفعة الوطن.

كيف ترين الفرق بين المجلسين السابق والحالى؟

- أتوقع أن المجلس الحالى سيكون أداؤه أعلى من المجلس القديم بسبب وجود عدد كبير من الأسماء التى فازت بمرحلة ثانية، لديها من الخبرة السياسية الكثير بفضل التدريبات التى حصلت عليها خلال السنوات الماضية، والخبرة السياسية ستساعد فى تحسين الأداء على كل المستويات، سواء التشريعية أو الرقابية، لذلك أرى أنها فرصة جيدة لنا جميعاً كمجلس جديد لإدارة الحياة السياسية فى مصر بشكل أكثر احترافية.

د. منى عبدالعاطى: دورى الرقابى سيكون أفضل.. وقانونا المحليات والمرأة أهم أولوياتى

ماذا عن الدور الرقابى؟ وما أجندته التشريعية من وجهة نظرك؟

- الدور الرقابى سيكون أفضل حالاً من المجلس القديم، وعلى المستوى الشخصى، تدربت كثيراً وأصبحت لدىّ خبرة كبيرة فى العمل الرقابى، لذلك سيكون أكثر تأثيراً، وفيما يخص الأجندة التشريعية أظن أنها ستحوى الكثير، وعلى رأسها قانون المحليات، أن يتم الانتهاء منه، فضلاً عن دخول قانون الإيجار الجديد، وننتظر حتى الجلسات الأولى التى ستحدد ذلك، وأظن أن المجلس الجديد سيكون لديه الكثير من الملفات المهمة، فضلاً عن التشريعات المهمة بالنسبة لأبناء مصر، فجميعنا يهدف لتحسين حياة المواطن سواء بعمل تشريعات تحفظ حقوقه أو قوانين تنظم الحياة.

العلاقة بين "النواب والشيوخ" واضحة وصريحة ولا تعارض بينهما

كيف ترين علاقة مجلس النواب بالشيوخ خاصة على مستوى التشريع؟

- العلاقة بين المجلسين نصّ عليها الدستور، فالعلاقة بينهما واضحة وصريحة ولا تعارض بينهما، ومجلس الشيوخ عليه مناقشة ما يُحال إليه من قوانين، فهى واضحة، وبينهما علاقة تكاملية، أقرها الدستور، وتنعكس على اللوائح، وهو ما تمت مراعاته داخل مشروع اللائحة الداخلية، فضلاً عن تناول لائحة الأخير كل الاختصاصات بشكل مفند وفى مقدمتها توطيد دعائم الديمقراطية التى تندرج تحتها الانتخابات، وتمكين المرأة وإشراك الشباب وكذا المجتمع المدنى، وأيضاً تناولت اختصاص المجلس فى شأن دعم السلام الاجتماعى، الذى من ركائزه المواطنة والمساواة بين المرأة والرجل وكيفية مكافحة الجرائم المنظمة وعلى رأسها الإرهاب.

أتحفظ على أداء بعض الوزراء.. و"السيسى" أنصف المرأة

من وجهة نظرك.. هل سيتم تجديد الثقة فى حكومة الدكتور مصطفى مدبولى؟

- لا أستطيع التحديد، الحكومة بها شخصيات ووزراء كانوا على مستوى الحدث والأداء الراقى والمتميز، لكن لدىّ تحفظ على بعض الأسماء من الوزراء، والمجلس الجديد لم يتم الانتهاء من تشكيله حتى الآن، وبالتالى لا نستطيع الجزم فى هذه الجزئية، لكن كأداء حكومة، بها بعض الوزراء على كفاءة عالية مثل وزيرى النقل والإسكان، والتجديد يكون على مستوى الحكومة ككل لذلك سيتبين خلال الجلسات الأولى لانعقاد البرلمان.

كيف ترين علاقة مجلس النواب بالحكومة؟

- علاقتهما واضحة وصريحة وحددها القانون والدستور ولائحة مجلس النواب، فالمجلس لديه دور رقابى على أجهزة الدولة كلها ومن بينها الحكومة، ويمتلك كل أدوات الرقابة على الحكومة ابتداء من السؤال وانتهاء باستجواب الحكومة أو بعض وزرائها، مارسنا دورنا الرقابى بشكل جيد لكنى أتوقع أن يكون الدور الأكبر خلال المجلس المقبل.

ما رسالتك للمواطنين بعد انتخابك للمرة الثانية؟

- أقول لكل مواطن على أرض مصر، عاهدت الله على خدمتكم وراهنت على دعمكم وكنتم خير سند لى، وأنا لن أخذل أحداً منكم سواء فى كفر الشيخ أو على مستوى الوطن، شكراً على ثقتكم فينا، واختياركم لنا.

دور المرأة

المرأة فى عهد السيسى تعيش أزهى عصورها، فالرئيس وجه بدعمها وتنميتها وتمكينها اقتصادياً وسياسياً واجتماعياً، فى كل حركة تغييرات سواء على مستوى الوزارات أو المحافظات أو حتى الوظائف الصغيرة تجد عنصر المرأة، فضلاً عن إقامة مشروعات لتنميتها، الرئيس أنصف المرأة كثيراً ودائماً يوجه بأنها لها الأولوية، وتمثيلها فى الشيوخ والنواب أكبر دليل، لذلك أقول لكل سيدة، لدينا رئيس يتعامل معكن بكل احترام.