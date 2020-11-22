نائب "مستقبل وطن" عن "بنها وكفر شكر": القائمة الوطنية ستحدث تناغماً في برلمان 2020

أكد النائب عن حزب مستقبل وطن عربى فؤاد عن دائرة بنها وكفر شكر أنه سيكون خادماً لكل أهالى الدائرة، من لم ينتخبه قبل أنصاره ومؤيديه، مشيراً إلى أن اهتماماته تحت القبة ستركز على تحسين أحوال أبناء الدائرة، خاصة فى مركز كفر شكر، الذى يعانى من مشكلات مزمنة.

وقال «فؤاد» فى حوار لـ«الوطن» إن انتخابات القليوبية شهدت حياداً وشفافية عالية رغم محاولات بعض المرشحين استخدام المال السياسى للتأثير على وعى الناخبين الذى هزم هذه الأفكار، واختار مرشحيه بحيادية.. وإلى نص الحوار..

ما أسباب اختيارك لتكون ضمن مرشحى ائتلاف الأحزاب بقيادة «مستقبل وطن»؟

- كان شعار حملتنا منذ اللحظة الأولى للعملية الانتخابية «ننافس بشرف»، وهو ما جعل الناخب يضع ثقته فينا، وأنا طوال عملى فى الشارع السياسى منذ أكثر من 20 عاماً كان هدفى الأول والأخير خدمة الناس وأهالى الدائرة، وهو ما جعل لى رصيداً من المحبة فى قلوبهم، فكان اختيارى ضمن ائتلاف الأحزاب الوطنية، وكلل الله مسيرة العطاء بالحصول على المقعد من الجولة الأولى، وهو ما أعتبره وساماً على صدرى وتكليفاً لا تشريفاً.

عربي فؤاد: الصحة والتعليم والبنية التحتية والبيئة على رأس أولوياتي

ما برنامجك تحت القبة، وأهم القضايا والأولويات؟

- برنامجى الذى طرحته خلال المعركة الانتخابية ومنهج حياتى خلال العمل السياسى يقوم على 3 محاور، هى الصحة والتعليم وتحسين البنية التحتية والبيئة، بالتعاون مع الجهات التنفيذية لحل العقبات التى تواجه المواطنين فى تقديم الخدمات الحكومية والحقوق، التى يجب أن يتمتع بها المواطن.

ماذا عن التمثيل الحزبى للقائمة الوطنية والاتهامات الموجهة لحزب مستقبل وطن، بالهيمنة على المشهد السياسى؟

- القائمة الوطنية من أجل مصر وائتلاف الأحزاب بقيادة «مستقبل وطن» تمثل 12 حزباً من مختلف الاتجاهات والتيارات، وهذا خير دليل على المشككين الذين يرمون الحزب بالباطل ويتهمونه بالهيمنة، فكيف وفى دائرة بنها وكفر شكر، دائرتى، نجح 3 مرشحين أنا والنائب مجدى سيف عن «مستقبل وطن»، والدكتور جمال حجاج عن الشعب الجمهورى، وهناك نواب آخرون فى دوائر أخرى بالمحافظة نجحوا عن «الشعب الجمهورى» و«الوفد»، بجانب وجود أكثر من تمثيل حزبى وشبابى داخل القائمة الوطنية، وأتوقع أن هذا التمثيل وهذه التيارات ستحدث تناغماً وشكلاً جديداً لبرلمان 2020، وسيكون لهذا أثر كبير فى إثراء العمل البرلمان فى مجلس النواب الجديد بشكل غير مسبوق وغير عادى، بجانب وجود الغرفة البرلمانية الثانية، مجلس الشيوخ، مما سيكون له دور فى وجود ثراء فكرى وثقافى مختلف سينعكس على الأداء البرلمانى.

المال السياسي أساء إلى كل من استخدمه.. والحزب يعتمد على رصيده لدى الجماهير.. وهدفي خدمة الناس

ماذا عن الاتهامات بتورط المرشحين فى الدائرة باستخدام المال السياسى؟

- شائعات مغرضة، لم يدفع أحد من مرشحى الائتلاف مليماً لأحد، ولم يتخطوا حد الإنفاق المحدّد من الهيئة الوطنية، والتزموا بكل المعايير، ولكن بعض المرشحين كانوا ينفقون ببذخ شديد، وهو أسوأ ما رأيت فى العملية الانتخابية، وأساء لمن استخدمه أولاً، وعلى الجميع أن يعلم أن الانتخابات تمت بمنتهى الحيادية والشفافية والناخب كان لديه وعى ولم يغره المال السياسى لبيع ضميره الوطنى، وضرب أروع المثل للمشاركة فى ظل فى مناخ ديمقراطى يحترم رأى الصندوق، وثبت بحق أن صاحب الرأى والاختيار هو الناخب الذى أدى مهمته بصدق وأمانة.

كلمة أخيرة توجهها لأبناء الدائرة؟

- أشكر الجميع، من لم يساندنى قبل من ساندنى، فأنا الآن نائب للجميع، وسيكون هدفى الأول خدمة الناس، خاصة الشباب من خلال العمل على تحسين بيئة مشروعات الشباب وتوفير فرص العمل والاستثمار لهم، فهم عمود الأمة الفقرى ويجب العناية بهم.

العمل سوياً

شعور لا يوصف أن تجد أهلك هم الأقربين إليك، وجعلنى الله عوناً لهم حتى أرد جميلهم، ومكتبى ومقرى الانتخابى مفتوح دائماً لاستقبال جميع المواطنين والقيادات التنفيذية والسياسية للتنسيق والتكتل والعمل معاً لخدمة المواطن.