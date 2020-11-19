النائبة عن "القائمة الوطنية": دعم المشروعات متناهية الصغر أساس النهوض بالاقتصاد

أكدت الدكتورة حنان حسنى يشار، عضو مجلس النواب عن القائمة الوطنية، من أجل مصر، عن حزب مستقبل وطن، عميد كلية التربية النوعية السابق بجامعة المنوفية، أن الاهتمام بالصناعة هو أساس النهوض بالاقتصاد، خاصة أن التجربة الصينية حققت نجاحاً من خلال الاعتماد على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر ومشروعات الفرد الواحد والمشروعات البيتية. ووجهت عضو مجلس النواب، فى حوارها مع «الوطن»، الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى على الاهتمام بتمكين الشباب فى كافة المجالات، مشددة على أن وجود المرأة فى المجلس يمنح توازناً، ويثرى الحياة السياسية

د. حنان يشار: برنامجي الانتخابي اعتمد على ما سجلته من الناخبين خلال اللقاءات الجماهيرية..وزوجي شجعني على الترشح

لماذا ترشحتِ فى انتخابات مجلس النواب؟

- المشاركة فى الانتخابات لم تكن ضمن حساباتى، وفوجئت بطلب الحزب وجودى فى القائمة، وزوجى شجعنى على العمل السياسى والخدمى، لأنه يعلم مدى حبى وعشقى لوجودى وسط الناس وخدمتهم، كما أنه كان يقف أمام المؤتمرات واللقاءات الجماهيرية لتوزيع الكمامات والمطهرات على المواطنين حرصاً على حياتهم.

كيف رأيتِ تجربتك الشخصية الأولى مع الانتخابات؟

- تجربة جديدة وجميلة جداً، لكنها مرهقة جداً جداً، واتعلمت منها الكثير، وكل اللى بيترشح على القائمة مش بيشتغل بقوة، بس أنا قررت واشتغلت كأنى مرشحة فردى بالضبط، وبصراحة التجربة أضافت لى الكثير من خلال اللقاءات واكتشفت الكثير من المعلومات، خاصة من خلال عمادتى لكلية التربية النوعية بأشمون، والتقيت بسطاء لم أتخيل أن يكون لديهم كل هذا العمق السياسى فى حديثهم. وقررت إنى معملش برنامج انتخابى أعرضه على الناس فى اللقاءات والمؤتمرات الانتخابية ولكن كوّنت برنامجى الانتخابى من الناس أنفسهم خلال تلك اللقاءات، قابلت ناس كتير، وكنت بروح للناس فى القرى والمنازل وكنت بسأل الناس: إيه بيخطر فى بالكم لما تيجى سيرة عضو مجلس النواب؟ وإيه اللى محتاجينه منه؟ وإيه المشاكل فى قريتكم؟ ومن هنا كونت برنامجى الانتخابى، وأسعى للاهتمام بالتعليم والمرأة فهما على رأس أولوياتى.

ما خطتك كعضو مجلس نواب؟

- الاهتمام بالصناعات المتوسطة والصغيرة أولوية بالنسبة لى، وأرى فى تلك المشروعات الخلاص بالنسبة لمصر لحل كل مشكلاتها، فالنموذج الصينى النموذج الأمثل، التطور الذى حدث فى النقلة الهائلة لديهم فى الصناعة لأنهم اهتموا بالمشروعات الصغيرة والتى تبدأ بفرد واحد وحتى 49 فرداً، ثم المشروعات متناهية الصغر التى تتكون من 3 وحتى 10 أفراد، وظهر الآن مشروعات الفرد الواحد والتى تقوم على شخص واحد فقط، بجانب المشروعات المنزلية.

هذا الاتجاه جيد ومناسب للوضع والشخصية المصرية ومن خلالها يستطيع تحقيق ما يريد بأن يكون هو صاحب العمل والعامل والمستفيد، مؤكدة أن خريجى كلية التربية النوعية، على سبيل المثال، وصلوا لدرجة من الخبرة العالية ويمكن أن ينفذوا تلك المشاريع بجودة عالية، وسأهتم بتلك القوانين.

اللي بيقول لي دفعتي كام عشان تدخلي القائمة بقول له "أنا أستاذة جامعة"

ما رأيك فى الاتهامات التى وجهت لمرشحى القائمة بدفع أموال من أجل الترشح؟

- مجرد شائعات، ورديت على الناس اللى قالت كده بكلمة واحدة: «أنا أستاذة جامعة» والحمد لله ميسورة الحال وأقدر أدفع، بس ليه هدفع فلوس أصلاً، هو أنا هاخد إيه عشان أدفع مبالغ بالملايين، ليه هدفع 10 مليون جنيه وهجيبهم ازاى يعنى، ولو عايزة منصب فأنا أصلاً عميدة لكلية مرموقة.

تشكيل تحالف داخل المجلس قد يعيدنا إلى مأساة الرأي الواحد واختلاف الأحزاب يؤدي إلى أفضل الحلول

ما رأيك فى وجود تحالف سياسى داخل مجلس النواب؟

- من الجيد أن يظل كل حزب مستقلاً بنفسه، لأنه إذا حدث تحالف داخل المجلس، فهذا يعيدنا للماضى ونقطة الصفر من جديد، وهو الرأى الواحد والحزب الواحد، لو حصل تجمع هيحد من قدرة المجلس وهيكون فيه سوء إدارة، الجميل هو اختلاف الأحزاب الوطنية داخل المجلس، فلا نريد صوتاً واحداً داخل المجلس، فالجميع يتفق على حب الوطن والنقاش والرأى الآخر يساعد على الوصول إلى أفضل الحلول.

هل تشكل طلبات الناخبين أزمة للنائب؟

- بعض الناس بدأوا يطلبون مطالب غريبة جداً لا يستطيع نائب تنفيذها، كان آخرها سيدة طلبت منى إخراج ابنها من السجن، وطلبت أخرى بناء منزل على نفقتى الشخصية، وتوفير الوظائف الحكومية للشباب، وكلها طلبات صعبة، وأطالب الدولة بتقديم دورات للمواطنين عن دور البرلمانى، وما يمكن أن يُطلب منه وما لا يمكن، كنوع من التوعية السياسية.

دعم القيادة السياسية للمرأة

اهتمام القيادة السياسية بوجود المرأة فى كل المجالات ومنها تمثيلها النيابى أمر مشرف وأشكر الرئيس السيسى على دعمه لتمكين المرأة والشباب، وعندى أمل كبير إن نسبة مشاركة المرأة فى مجلس النواب تعدل الكفة داخل المجلس، لأنها تتعامل مع المشاكل بشكل متزن ووجود المرأة فى البرلمان يثرى الحياة السياسية، ووجودها داخل المجلس يشعرها بالمسئولية.