صلاح عبدالله: قصيدة رثائي كتبتها عقب شائعة وفاتي منذ 3 سنوات

أكد الفنان صلاح عبدالله، أن قصيدة رثائة الذي نشرها اليوم، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، ليست جديدة.

وقال صلاح لـ"الوطن": كتبت هذه القصيدة منذ 3 سنوات تقريبًا وقت تصويري لمسلسل "قيد عائلي"، عندما انتشرت شائعة وفاتي، ولا أنكر أن موضوع الموت يراود فكر كل إنسان من حين لآخر.

وأضاف "صلاح"، أردت أن أوصل رسالة من خلال هذا الرثاء للجمهور الذي يعاتب لماذا يموت فلان وتنعيه وبعدها تنشر بوست هزار عادي، الحياة هكذا مستمره ولازم تستمر هذه سنة الحياة، وهذا يظهر في كلمات الرثاء لو الجميع ركز فيها جيدا، الحياة مستمرة الشخص الذي يموت نفسه يريد السعادة لأهل بيته.

وأوضح: "آخر جنازة ذهبت إليها كانت جنازة أخي منذ 5 سنوات ووقتها لم أستطع الذهاب إلى الجنازة بسبب أنني قضيت هذا التوقيت في المستشفى، وأصبت بأزمة صحيه ونفسية عقب معرفه الخبر، واختتم: "الجميع يعلم أن حركتي محسوبة".

وفاجأ صلاح عبدالله متابعيه بكتابة رثاء لنفسه عند موته، مطالبًا محبيه وأصدقاءه بأن ينعوه ويذكروا محاسنه.

وكتب صلاح عبدالله، قائلًا: "لما مت عملتوا إيه؟!، كان نفسي أشوفكم، بس ماقدرتش أشوف لأني مت، بس وحياة ميتينكوا، والكلام بيني وبينكوا لما مت زعلتوا عليا قد إيه؟!".

"يوم.. يومين تلاتة بالكتير، مش بلومكم، ده أنا عايزكوا تعيشوا يومكم، صدقوني يومين كتير كفاية يوم، أو نص يوم أو ربع يوم، أو ربع ساعة فقط لا غير مش مهم".

"المهم لما تشوفوا صورتي أو تيجي سيرتي، تذكروني، تذكروني بكل خير، وحبذا لو كانت الذكرى بدموع، أو شحتفة أو حشرجة أو نهنهة، قصدي خلوا الحالة تبدو إنها، حزن فاق كل الآفاق".

"في قلب من ألم الفراق موجوع، واوعوا تنسوا، اذكروا محاسن موتاكم ولو مفيش، ألفولي حبة محاسن واذكروها، واكتبوها على صورتي وشيّروها، أو لما تيجي سيرتي اسكتوا، اسكتوا وغيّروا الموضوع، غيّروا الموضوع لأني، للأسف.. لسه حي، لسه بهرب م اللي فات، لسه خايف م اللي جي".

وطالب صلاح عبدالله بحذف السطور الثلاثة الأخيرة من الرثاء بعد وفاته، قائلًا: "مِش عايزكوا تليكوا ولا تعلقوا عايزكوا بس تسيفوها، ولما ييجي اليوم المنظور آخر تلات سطور بعد الفاتحة احذفوها".