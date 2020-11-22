26 جهة.. تعرف على مزايا التمويل العقاري من الإسكان وجهات التمويل

أوضح صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مزايا الحصول على دعم التمويل العقاري، مشيرا إلى الجهات المانحة للتمويل.

وتستعرض "الوطن"، مزايا التمويل العقاري، والجهات التي تموله، وفقا لما حدده صندوق الإسكان الاجتماعي، استمرارا لسلسلة الخدمات التي تقدمها للقارئ على مدار الساعة.

مزايا التمويل العقاري

ـ الانتقال إلى الوحدة الجديدة فور الحصول على التمويل.

ـ الحصول على مبلغ تمويل قد يصل إلى 90% من قيمة العقار الجديد.

ـ سداد أقساط شهرية محددة طوال فترة التمويل.

ـ السداد على أطول مدة زمنية ممكنه تصل إلى 20 سنة، وهو ما لا يتوافر في أي من أساليب التمويل التقليدية الأخرى.

ـ اختيار الوحدة التي يريدها المستفيد، في أي مكان على أرض مصر أو من الوحدات المتوفرة لدى الصندوق.

ـ الاستفادة من مزايا السداد الفوري لمالك الوحدة.

ـ تملك منزلك بقسط شهري مقارب لقيمة الإيجار.

ـ السداد المعجل لكل أو جزء من مبلغ التمويل العقاري المتاح في أي وقت نظير تحمل رسوم السداد المعجل وفقاً لشروط جهة التمويل وشروط الصندوق.

جهات التمويل العقاري

ـ البنك التجاري الدولي.

ـ البنك العربي الافريقي الدولي.

ـ البنك العقاري المصري العربي.

ـ البنك المصري الخليجي.

ـ الشركة المصرية للتمويل العقاري.

ـ بنك الاتحاد الوطني.

ـ بنك الاستثمار العربي.

ـ بنك التعمير والاسكان.

ـ بنك التنمية الصناعية.

ـ بنك الشركة المصرفية العربية.

ـ بنك القاهرة.

ـ بنك القطري الوطني الاهلي.

ـ بنك الكويت الوطني.

ـ بنك المصرف المتحد.

ـ بنك بلوم.

ـ بنك فيصل الاسلامي المصري.

ـ بنك كريدى اجريكول.

ـ بنك مصر.

ـ بنك ناصر الاجتماعي.

ـ شركة الأهلي المتحد.

ـ شركة الأهلي للتمويل العقاري.

ـ شركة أملاك للتمويل العقاري.

ـ شركة تمويل للتمويل العقاري.

ـ شركة كونتكت للتمويل العقاري.

ـ شركة التعمير للتمويل العقاري ( الأولى).

ـ شركة العربي الأفريقي الدولي للتمويل العقاري.