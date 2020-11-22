وزير التعليم: لو قفلنا المدارس كل الطلبة هيعيدوا السنة

قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنه في حالة صحية جيدة ولم يصب بـ"كورنا"، حيث أنه وخلال الأيام القلية الماضية كانت هناك أنباء "سخيفة" بمرضه بكورونا، وهي شائعة غير صحيحة ولا أساس لها: "الحمد لله كله بخير".

وأضاف "شوقي"، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "مساء DMC" والذي تقدمه الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية "DMC"، أن الوزارة دائما ما تحصل على الأراء من قبل كافة المعنين بالقطاع الصحة من الحكومة المصرية ولجنة إدارة الأزمات التابعة لرئاسة الوزراء، حيث أن الوضع الحالي لا يقود لأي قرار بخصوص الإغلاق، وذلك لوجود ضوابط ملزمة لطريقة التعامل مع الفصول التي يظهر بها إصابات بفيروس كورونا: "الأعداد قليلة وبيتم التعامل معها بنسب كويسة، وفيه مدارس وأولياء أمور أبنائهم بيكونوا مرضى ولا يعلنوا، ودي حالات قليلة".

وأوضح أنه وفي حال قررت الدولة الإغلاق بشكل عام سيتم الاعتماد على الطرق التعليمية البديلة، والتي أعلنت عنها الوزارة: "مفيش داعي للقلق خالص طالما ملتزمين بالإجراءات الاحترزية، والأمور مستتبه الحمد لله، مش معقولة هنقفل المدرسة وننزل نتفسح في الشارع وكأن المدرسة هي سبب انتشار العدوى".

وأكد وزير التعليم، أن مصابي فيروس كورونا في الوزارة أعداد قلقلة للغاية ويتم التعامل معها بشكل سريع ودوري: "مش معقول نقول الكلام ده كل يوم، ولو استجد في الأمر ما يستدعي إجراء إضافي هتلاقونا عملناه، ومش كل حالة نسمع عنها من المواقع والجرائد وجروبات أولياء الأمور تخوفنا، وفيه من يستهدف إيقاف الحياة في مصر، والإغلاق مش في مصلحة حد، ومهمتنا استكمال العملية التعليمية".

وتابع: "اللي مهتمين بيه استكمال المحتوى التعليمي ثم التقييم لكل الطلاب، ومن يعتقد أنه وفي هذه الظروف نستطيع أن نقفل المدارس ونقعد نلعب وننجح ده مش هيحصل، ولو المدارس قفلت ومكملناش هنقعد في نفس السنة، ومش هننجح بنص المنهج، لأنه لا يحتمل أن سنتين ورا بعض يبقي فيه عجز في تغطية المناهج، ومش هنعرف نبني في السنين اللي بعديها، والمفروض يهمنا كلنا استكمال أقصى مدة ممكنه علشان السنة متضيعش علينا".

وفند: "فيه ضوابط موجودة وكلنا عايشين بيها، ومن لا يرتضيها ويظل خايف عنده الاختيار لتحويل ابنه لنظام المنازل ويجي على الامتحان، وده هيظل متاح، واللي عايز يقعد في البيت وميجيش الامتحان بياخد سنة فارغة، ومش هنعتبرها له سنة سقوط".

واختتم: "كل المرحلة الثانوية هتكون اختباراتها أوبن بوك، واحنا مطبعناش كتب للمرحلة الثانوية على الإطلاق لأن كل الكتب موجودة على التابلت وكل الدفعة معاها التابلت، ودي السنة الثالثة لتطبيق النظام، وجميعهم يتصلوا بالإنترنت ولهم العديد من المصادر، واللي عايز يجيب معاه نسخة قديمه من الكتاب المطبوع في السنوات الماضية أو يطبع من الـPDF له ما يشاء".