ميناء دمياط بوابة يستغلها مهربو المخدرات.. ضبط 6 أطنان حشيش خلال عامين

تحولت دمياط لميناء ترانزيت لشحنات المواد المخدرة القادمة من سوريا والتي يتم إخفاؤها عادة داخل شحنات الأثاث كأخشاب أو أبلاكاش أو خيوط غزل تمهيدا إلى تهريبها لبلدان أخرى عبر ميناء دمياط ولكن سرعان ما يتم ضبط تلك الشحنات خلال السنوات الماضية التي فشلت محاولات تهريب المخدرات عبر ميناء دمياط البحري بعد سقوطها في يد رجال الأمن المصري ورجال الجمارك الذين دائما ما يكونون لهم بالمرصاد حيث تم إحباط تهريب شحنات ضخمة من الحشيش والكيبتاجون قبل توزيعها في الأسواق المصرية أو تهريبها للبلدان المجاورة كالسودان وغيرها من البلدان العربية.

نرصد في التقرير التالي عمليات إحباط المواد المخدرة القادمة من سوريا عبر ميناء دمياط البحري حيث تم إحباط 23 مليونا و271 ألف قرص كيبتاجون و6 أطنان حشيش و ذلك خلال عام و5 أشهر:-

23 يونيو 2019: تمكنت الإدارة المركزية لجمارك دمياط برئاسة عصام المليجي، بالتنسيق مع إدارة البحث الجنائي بميناء دمياط والإدارة العامة لمكافحة التهرب الجمركي بالمنطقة الشرقية (عمليات) برئاسة محمد شاهين، من ضبط كمية كبيرة من الأقراص المخدرة الممنوع حيازتها أو تصديرها أو استيرادها.

البداية كانت بورود معلومات من إدارة البحث الجنائي بميناء دمياط والإدارة العامة للوارد بجمارك دمياط برئاسة عماد الدنون، بإدخال أصناف ممنوعه ضمن مشمول بوليصة الشحن رقم 4190600193 بعدد حاويتين 40 قدم رقمى HLBU1609676 و TCLU8946287 والواردتين من سوريا والصنف طبقا للمسندات خيوط غزل سوري.

وجرى تشكيل لجنة مشتركة للكشف والمعاينة الفعلية للمشمول بحضور كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، ورئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط وثروت الدعدع مدير مناطق الفحص وهيثم الأطروش رئيس قسم المكافحة، ومحمد الحلو رئيس قسم الاستخبارات.

وبكشف الحاويتين تبين وجود 19 مليونا و775 ألف قرص من أقراص الكيبتاجون المخدرة مخبأة داخل أكياس ملفوفة على بعض الكونات ومكسية بالخيوط، وبكل كيس 1000 قرص من أقراص الكيبتاجون المخدرة.

وتبلغ قيمة التعويضات المستحقة 680 مليون و149 ألف و260 جنيه، حيث قرر عصام المليجي رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار الجهات المختصة.

وكانت مباحث مكافحة المخدرات بالاشتراك مع رجال الجمارك، أحبطوا تهريب شحنة كبيرة من الحشيش وأقراص الكبتاجون قبل 12 يوما بمعرفة شركة (ف.ا.ف) وعنوانها طلخا محافظة الدقهلية، والمملوكة للمدعو محمد.ع .ا.ج والذي أخفاها داخل رسالتين تفاح من سوريا.

وجرى تشكيل لجنة مشتركة للكشف والمعاينة الفعلية للمشمول وبكشف الحاوية الأولى، تبين وجود 2400 طربة بوزن 480 كيلو حشيش و5498000 قرص كيبتاجون مخبأة أسفل ثمار التفاح وبلغ التعويض الجمركي المستحق 233130000.

وفي الحاوية الثانية تبين وجود 6930 طربة بوزن طن و386 كيلو حشيش، وبلغ التعويض الجمركي المستحق للحاوية الثانية 138600000.

و قال مصدر بإدارة الجمارك بدمياط، إن إجمالي الكمية المضبوطة من أقراص الكبتاجون المخدرة المحبط تهريبها عبر ميناء دمياط في تلك الشحنة، بلغت 19 مليون و775 ألف قرص.

15 نوفمبر2020

تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للترانزيت بدمياط، برئاسة طارق وهدان، بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي، من ضبط إحباط محاولة تهريب كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة، وذلك بالمخالفة للقانون.

ووردت إخبارية مقدمة من إدارة البحث الجنائي بميناء دمياط، وثروت الدعدع مدير عام الوارد بجمارك الميناء، والإدارة العامة للترانزيت، بالاشتباه في وجود أصناف ممنوعة مخبأة ضمن مشمول البوليصة رقم 4201100196، حاوية 40 قدم، رقم NLPU2088783، وقادمة من سوريا برسم الترانزيت المباشر والوجهة النهائية ليبيا، ومشمولها مستنديًا عبارة عن 2352 كرتونة ذرة معلبة بوزن قائم 25 طنًا و580 كيلو جرامًا.

وتم استصدار إذن النيابة، وتشكيل لجنة جمركية برئاسة صفوة والي مدير مجمع الترانزيت، والعربي الشهاوي مدير إدارة الفحص، ووليد وردة مدير الحركة، وأشرف رجب ووليد عبد الباسط مديري التعريفة، حيث تبين وجود 3 ملايين و246 ألف و250 قرصًا من أقراص الكيبتاجون المخدرة مخبأة داخل علب الذرة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 113٫802٫500 جنيه تقريباً، وقرر أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المشمول وإبلاغ الجهات المختصة.

22 نوفمبر 2020تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للترانزيت بميناء دمياط، بالتنسيق مع فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بإحباط تهريب كمية من كبيرة من مخدر الحشيش.

وبناء على إخبارية مقدمة من المقدم إسلام السيد البسيوني، رئيس فرع الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بميناء دمياط، وطارق وهدان مدير عام الإدارة العامة للترانزيت بدمياط، وصفوة والي مدير مجمع الترانزيت، بالاشتباه فى وجود أصناف ممنوعة مخبأة ضمن مشمول البوليصة رقم HLCULT4201100830 حاوية 40 قدم رقم UACU5794410 قادمة من سوريا، برسم الترانزيت المباشر، والوجهة النهائية السودان باسم شركة ا . ا . ل بالخرطوم، ومشمولها مستنديًا عبارة عن 672 لوح خشب MDF بوزن قائم 16 طنًا.

وتم استصدار إذن النيابة، وتشكيل لجنة جمركية برئاسة صفوة والي مدير مجمع الترانزيت، حيث تبين وجود 30 ألف طربة (فرش)، زنة كل منها 200 جرام تقريبًا، وبها عجينة بنية اللون تشبه جوهر الحشيش المخدر ماركة "السلطان" و"زلزال" بوزن إجمالى 6 أطنان مخبأة ومضغوطة بين ألواح الخشب "MDF"، حيث بلغت قيمة المضبوطات 480 مليون جنيه، وبلغت قيمة التعويضات المستحقة 600 مليون جنيه.

وقرر أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط، اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المشمول وإبلاغ الجهات المختصة.