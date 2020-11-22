تضامن دمياط تطلق قافلة لتوزيع المواد الغذائية على الأسر الأكثر احتياجا

واصلت فعاليات قافلة "بالهنا والشفا" لتوزيع المواد الغذائية، على الأسر الأكثر احتياجاً مجاناً بمحافظة دمياط من خلال التعاون المشترك والتنسيق بين "صندوق تحيا مصر "وجمعية "البر والتقوى المصرية المركزية" بإشراف حسام عبد الغفار مديرية التضامن الإجتماعي بدمياط يأتي ذلك ضمن إطار جهود الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين وضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي لتدشين أكبر قافلة إنسانية تجوب محافظات الجمهورية لدعم الفئات الأكثر إحتياجاً.

وبدأت فعاليات المبادرة بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة، وأميرة مؤمن مساعد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط، و عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى ( الجهة الشريكة الداعمة بالمحافظة )، و دنيا أبو شاهين منسق صندوق تحيا مصر ( الجهة منفذة المبادرة ).

جدير بالذكر أن هذه المساعدات يتم توزيعها من خلال الجمعيات الأهلية على الأسر الأكثر احتياجاً تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط، وتتضمن أيضاً مهمات وقاية طبية، وملابس بالمجان تماماً.

ومن جانبه تقدم حسام عبد الغفار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بدمياط بخالص الشكر والتقدير لصندوق تحيا مصر على دعمه الكامل الفئات الأكثر احتياجاً بالمحافظة، كما تقدم بخالص الشكر والتقدير لجمعية البر والتقوى المصرية برئاسة عماد عوض على تقديمها كافة التسهيلات اللازمة لإنجاح المبادرة بالمحافظة، وتقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي بالمجان لغيرها من كيانات المجتمع المدني والتي تقوم بتوزيع المساعدات.

وفي وقت سابق شكلت مديرية التضامن الاجتماعي بدمياط و إدارة الضمان الاجتماعي والرقابة والمتابعة، لجنة لزيارة الإدارة الإجتماعية بكفر البطيخ، والوحدتين الاجتماعيتين بالبستان والركابية، لمتابعة سير العمل والوقوف على تطبيق برنامج تكافل وكرامة.

واستطلعت اللجنة رأي المواطنين حول مستوى الخدمة المقدمة إليهم، وبعض شكاواهم كما تقدم أعضاء اللجنة بالشكر لكافة العاملين على الالتزام والإنضباط، وفي نهاية الزيارة شدد أعضاء اللجنة على حسن التعامل مع الجمهور وأداء الخدمة كرسالة وواجب وطني قبل أن تكون مجرد وظيفة.

وفي وقت سابق زار وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة دمياط مكتب بريد دمياط، للإطمئنان على انتظام عملية صرف معاش "تكافل وكرامة"، وفقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وقام بالتنسيق مع المختصين بالمكتب، وبحث كافة المعوقات وسبل التغلب عليها، ووجه إدارة الضمان الاجتماعي ومكتب الرقابة والمتابعة، ومديري الإدارات الاجتماعية بمتابعة عملية الصرف والتنسيق مع كل مكتب بريد كلُ في نطاقه.