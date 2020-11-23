مطار القاهرة يستقبل 163 رحلة جوية خلال الـ24 ساعة الماضية

تسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، اليوم الإثنين، 34 رحلة جوية إلى كل من "دبي، أبوظبي، اسطنبول، الشارقة، الخرطوم، بيروت، واشنطن، چوبا، بغداد، أكرا، الدمام، لندن، باريس، البحرين، الرياض، جدة، المدينة المنورة، نيروبي، مسقط، أربيل" و7 رحلات داخلية إلى كل من "شرم الشيخ والغردقة والأقصر وأسوان" ورحلتين شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات أكثر من 3300 راكب.

مطار القاهرة الدولي استقبل اليوم 163 رحلة أقلت على متنها 18 ألف مسافر

يأتي ذلك فيما استقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار يوم أمس الأحد، 83 رحلة طيران دولية وداخلية وخاصة، أقلت على متنها نحو 9 آلاف مسافر، كما غادر المطار 80 رحلة سفر إلى عدة وجهات أوروبية، وعربية، وآسيوية، وأفريقية، أقلت على متنها نحو 9 آلاف مسافر من جنسيات مختلفة.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات المطار شهدت خلال الـ 24 ساعة الماضية، مغادرة ووصول حوالي 18 ألف راكب على متن 163 رحلة جوية ، سيرتها شركات دولية عربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

المطارات المصرية ملتزمة بتطبيق الإجراءات الوقائية للحد من انتشار كورونا

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية والجنوبية - كندا ومطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت، حيث يتم السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسى علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولارا في حال عدم إحضاره شهادة PCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.