اليوم.. مطار القاهرة يستقبل 26 ألف مسافر من جنسيات مختلفة

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم السبت، 109 رحلات طيران دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها نحو 14 ألف مسافر، كما يغادر المطار 99 رحلة سفر إلى عدة وجهات، أوربية، وعربية، وأسيوية وإفريقية، تقل على متنها نحو 12 ألف مسافر.

مطار القاهرة يشهد سفر ووصول 208 رحلات لنقل 26 ألف راكب اليوم

وكشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، إنَّ صالات المطار تشهد خلال الـ24 ساعة المقبلة، مغادرة ووصول 26 ألف راكب على متن 208 رحلات جوية، تسيرها شركات دولية عربية والناقل الوطني مصر للطيران، إضافة إلى شركات مصرية خاصة.

وتطبق سلطات مطار القاهرة الدولي، جميع الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين.

المطارات تلتزم بتطبيق الإجراءات الإحترازية

وتلتزم المطارات المصرية بتطبيق قرار الحكومة، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويستثني الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

ويشمل القرار المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء القادمين من "اليابان- الصين - تايلاند - أمريكا الشمالية و الجنوبية - كندا و مطارات لندن هيثرو - باريس - فرانكفورت"، حيث يتمّ السماح بمدة 96 ساعة على الأكثر من الموعد المحدد للرحلة القادمة من هذه الدول، نظرًا لطول مدة السفر والترانزيت في تلك المطارات، كما يمكن للقادمين مباشرة إلى مطارات شرم الشيخ والغردقة ومرسي علم وطابا فقط إجراء تحليل PCR فور صولهم المطار مقابل 30 دولار في حال عدم إحضاره شهادة الـPCR معه، وذلك في إطار خطة الدولة الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا ومنع انتشاره عبر المسافرين.

يأتي ذلك فيما تسير الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران خلال الـ24 ساعة القادمة 54 رحلة جوية إلى كل من: "بغداد، أكرا، تونس ،أبوجا، لندن،باريس، موسكو، بروكسل، جنيف، أمستردام، كوبنهاجن،ميونخ، نيويورك، برلين، فيينا، فرانكفورت، ميلانو، البحرين، الخرطوم، المدينة المنورة، الشارقة، نيروبي، أديس أبابا، أبوظبي، أربيل، لاجوس، ورحلتين جويتين إلي كل من الرياض، بيروت، الدمام، إسطنبول، دبي" و3 رحلات جوية إلى جدة، و11 رحلة داخلية بمعدل 4 رحلات جوية إلي شرم الشيخ و3 رحلات جوية إلى كل من الغردقة والأقصر ورحلة واحدة إلى أسوان، و3 رحلات شحن جوى، تنقل جميع هذه الرحلات ما يقرب من 6 آلاف راكب.