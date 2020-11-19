جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية متنوعة من المواد المخدرة 

أحبط رجال الجمارك الإدارة الرابعة بمبنى الركاب رقم 3 بمطار القاهرة الدولي برئاسة عبد العال نعمان مدير الإدارة من ضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة بالمخالفة لأحكام قانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وتعديلاته.

جمارك مطار القاهرة تضبط محاولة تهريب كمية من المواد المخدرة

ففى أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب المصريين القادمين على رحلة طائرة خطوط شركة مصر للطيران القادمة من لندن إشتبه، تونى فكرى مأمور اللجنة الجمركية فى راكب يحمل جواز سفر إنجليزى من أصل مصري .

تمرير حقائب المسافرين على أجهزة الأشعة

وبسؤاله عما إذا كان يحمل معه اية أشياء مخالفة أو تستحق سداد رسوم جمركية أجاب بالنفى .

وتم تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة إكس راى بمعرفة، عماد جاب الله مأمور الفحص فتم تأكيد الإشتباه .

كوكتيل مخدرات داخل علب الفيتامينات

وبالعرض على، عبدالعال نعمان مدير الإدارة قرر تشكيل لجنة من، عماد صلاح مأمور تفتيش الركاب تحت إشراف، حازم ياسين مشرف الصالة لتفتيش حقائب الراكب، فتبين وجود 400 قرص اكستازى و 21 جرام مريجوانا و 4 جرام كوكايين مخبأين داخل علب الفيتامينات بين طيات الملابس بحقائبه .

إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر

وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط جمركى رقم 124 لسنة 2020 وتحريز المضبوطات بعد العرض على، إبراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على كافة المطارات والمنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى.

وتتخذ سلطات مطار القاهرة الدولي وكافة المطارات المصرية الإجراءات الاحترازية والوقائية وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والعاملين بالمطارات المصرية، وللحد من إنتشار الفيروس القاتل فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.