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مطار القاهرة يستقبل 83 رحلة بـ8271 راكبا اليوم

كتب:

أيمن حمزة
11:53 ص | الإثنين 16 نوفمبر 2020
مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 162 رحلة جوية

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 162 رحلة جوية

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم الاثنين، 83 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 8271 راكبًا، فيما يغادر المطار 79 رحلة سفر إلى عدة وجهات أوربية وعربية وأسيوية وإفريقية، تقل على متنها 9022 راكبًا.

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بالمطار ستستقبل خلال 24 ساعة المقبلة، رحلات دولية من وإلى عدة وجهات خارجية، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

كان الطيار محمد منار عنبة وزير الطيران المدنى، تفقد مشروع أسوار التأمين الجديدة المحيطة بمطار القاهرة الدولى للوقوف على ما تم تنفيذه من أعمال الإنشاء والبناء، حيث تفقد  سور مطار القاهرة علي  طريق السويس، وتابع آخر المستجدات الخاصة بإنشاء الأسوار وكاميرات المراقبة وأعمدة الإنارة.

وزير الطيران المدني يتفقد أسوار مطار القاهرة الدولي 

وخلال الجولة، أكد الوزير أهمية مشروع أسوار التأمين لكافة مداخل ومخارج مطار القاهرة الدولي، وإحاطته بسور تأميني جديد، وهو ما يأتي ضمن الأولويات والخطط الإستراتيجية التي وضعتها وزارة الطيران بما يحقق أعلى درجات التأمين، مؤكدًا أهمية تزويد الأسوار بالكاميرات الرادارية والوسائل الأمنية الحديثة بما يساهم فى تعزيز الإجراءات الأمنية والإحترازية المطبقة بالمطار والسيطرة على جميع منافذ مطار القاهرة.

وأعطى وزير الطيران توجيهاته للعاملين القائمين على تنفيذ المشروع، بضرورة سرعة الإنتهاء من تنفيذ الأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع، وفقًا للجدول الزمني المحدد.

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