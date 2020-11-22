السيسي: نريد توطين مسلتزمات الإنتاج المستوردة من الخارج في مصر

استمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، لشرح مفصل من المسؤولين حول منتجات معرض ومؤتمر النقل الذكي، خلال تفقده المعرض، حيث تحدث أحد المسؤولين عن تصنيع ماكينات ذكية، مشيرًا إلى أن مصر دائمًا كانت تستورد ماكينات تصنيع تدخل في 42 صناعة، مثل صناعة السيارات وصناعات أخرى خاصة بالنقل فضلا عن صناعات استراتيجية.

وقال المسؤول أمام الرئيس السيسي: "يا فندم كنا بنستورد هذه الماكينات دي عشان نصنع عليها، حاليا الحمد لله بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع هنقوم بتصنيع ماكينات CNC هنا في مصر، بحيث مصر تكون مركز للصناعة الاستراتيجية وتكون هي البوابة لتصدير هذه الصناعة التكنولوجية لأفريقيا والشرق الأوسط".

وعلق الرئيس السيسي، قائلًا: "قبل ما أقول إننا نعمل ماكينه، عاوز أعمل مستلزمات الإنتاج اللي داخلة في الصناعة المصرية، أعملها الأول، قبل ما أقول هعمل ماكينة، أقول النهاردة الناس بتوع صناعة السيارات والناس بتوع صناعة الأجهزة الكهربائية، والناس بتوع الأسانسيرات وأي حاجة، تعالى قولي إيه الحاجات اللي أنت بتستورها من بره كمستلزمات إنتاج وأنا أخش أعمل دي".

وتابع السيسي: "يبقى أنا النهاردة فاتورة استيرادنا بالدولار قلت، وبعدين عملت فرص عمل للناس، ثم اضطريت أحط رجلي في هذا المجال، مش هقول أننا عاوزين ماكينه، وأنا هبقى سعيد وأنت بتعمل ماكينه، يهمني إن كل المستلزمات اللي تيجي من بره أصنعها في بلدي".