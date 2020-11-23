التفاصيل الكاملة لاتهام عامل باغتصاب جارته في القاهرة

"هو ده اللي اعتدى عليا واستغل عدم وجود أمي فى بيتنا".. هذه كانت كلمات ربة منزل أمام قاضي المعارضات أثناء مواجهته للمتهم فى جلسة تجديد الحبس بينما دافع المتهم عن نفسه من داخل قفص الاتهام وقال "أنا مغتصبتش حد ..دي تهمة تلفيق علشان مشاكل الجيران".

وقرر المستشار وائل الشوربجي، قاضي المعارضات بمحكمة جنح حلوان، تجديد حبسه لمدة 15 يومًا، على ذمة التحقيقات بتهمة اغتصاب المجني عليها داخل شقتها في حلوان.

كما استعجلت النيابة تقرير الطب الشرعي الخاص بالضحية بعد عرضها للكشف عنها والتأكد من تعرضها للاعتداء من عدمه وطلبت تحريات المباحث النهائية حول الجريمة.

وقالت المجني عليها"ع.م" 27 سنة أمام جهات التحقيق إن المتهم تربص بها واعتدى عليها جنسيًا، مستغلًا عدم وجود أحد فى المنزل واغتصبها بالإكراه.

وأوضحت أن والدتها خرجت لجلب متطلبات المنزل وفوجئت بحضوره للشقة قام بطرق الباب وعقب فتحه اعتدي عليها.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، بلاغا من رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد بحضور ربة منزل "27 سنة"، تطالب بتحرير مجضر ضد جارها عامل اتهمته فيه باغتصابها بالإكراه في شقتها بدائرة القسم، وبالانتقال لمكان الواقعة وفحص البلاغ أكدت المجني عليها عامل يدعى "هـ" 25 سنة يعمل فى أحد المصانع، اعتاد التحرش بها أثناء خروجها من المنزل والسير فى الشارع، ويوم الجريمة فوجئت بحضوره للشقة واغتصبها بالإكراه واعتدى عليها بالضرب، قبل أن يغادر المنزل وهددها بعدم إخطار الشرطة ثم تمكن من الهرب.

ونجحت مباحث حلوان فى إعداد عدة أكمنة للمتهم، وأسفر أحدها عن إلقاء القبض عليه في أحد الأماكن التي يتردد عليها، وبمواجهته بأقوال المجني عليها اعترف بجريمته، معللا ذلك بأنه لم يكن في وعيه، وفى تحقيقات النيابة نفي المتهم الاتهامات الموجه إليه وقررت النيابة حبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وكشفت التحريات والتحقيقات أن المتهم سبق اتهامه في جريمتي تعاطي مخدرات وحيازة سلاح منذ فترة وقضى فترة في السجن وخرج من السجن والتحق بالعمل فى أحد المصانع الخاصة تحرر محضر وتولت النيابة التحقيق.