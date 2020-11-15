النيابة تتحفظ على أدوات تصوير استخدمها عاطل لتوثيق اغتصاب ربة منزل

داهمت قوة من مركز شرطة منوف بمديرية أمن المنوفية، منزل المتهم باغتصاب ربة منزل وتوثيق الجريمة بتصويرها بالفيديو، داخل منزله بإحدى قرى دائرة المركز، وتحفظت النيابة على عدد من الأدوات التي يستخدمها المتهم في جذب السيدات واغتصابهن وتصويرهن.

ومن بين تلك الأدوات التي تم التحفظ عليها من قبل النيابة العامة في منوف كاميرا ولاب توب وهواتف محمولة وفلاشة، وتستلمت النيابة من المجني عليها عدد من المكالمات المسجلة بينها وبين المتهم أثناء الحديث معها ومساومتها على مبالغ مالية وطلب مساعدتها في الإيقاع بأخريات.

وأمرت نيابة منوف، بحبس "وائل.م.ا" المتهم باستدراج ربة منزل وتدعي "م.س.م"، واغتصابها وتصويرها عارية، بعد ضربها وإفقادها الوعي، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت بسرعة إرسال التحريات حول الواقعة.

وألقت قوات الأمن بمديرية أمن المنوفية، القبص على المتهم، بعد تحرير المعتدى عليها محضرا بالواقعة، تتهم فيه منتحل صفة محامي باغتصابها والاعتداء عليها وتصويرها أثناء الاغتصاب وتهديدها بنشر الفيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي.

واستمعت النيابة إلى أقوال ربة المنزل في الواقعة التي اتهمت فيها أحد الأشخاص باستدراجها واغتصابها في منزله بإحدى قرى المركز، حيث أكدت ربة المنزل أنها تعرضت لعمية نصب كبيرة من خلال قيام المتهم بعرض إعلان على أحد المواقع يطلب فيه جليسة أطفال وبعد ذهابها للمنزل قام بضربها واغتصابها.

وأضافت ربة المنزل في أقوالها أمام النيابة، أن المتهم هددها أكثر من مرة بنشر فيديوهات لها قام بتصويرها أثناء اغتصابها، مؤكدة أنه طلب منها 5 آلاف جنيه مرتين وبالفعل دفعتها خوفا من الفضيحة، ثم قام المتهم بطلب مساعدتها في الإيقاع بأخريات لكي يتركها وشأنها، ولكنها قامت بتسجيل عدد من المكالمات له لعرضها على النيابة بعدما قررت التقدم بشكوى.

وتابعت: "أنا مقيمة ببولاق بالقاهرة ورأيت الإعلان علي الانترنت، والمتهم قدم نفسه لي على أنه محامي وأبلغني بوجود والدته في المنزل، برفقة الأولاد وجعل سيدة تدعي أنها أمه في أحد المكالمات الهاتفية، بالإضافة إلي عدم وجود أطفال من الأساس، مشددة على أن المتهم أغراها بالمبلغ التي سيدفعه لها للعمل عنده كمربية لأولاده.

من جانبه، أكد الدكتور أحمد مهران محامي المعتدى عليها، في تصريحات خاصة لـ"الوطن" أن المجرم حاول ابتزازها وتهديدها بالفضيحة ونشر فيديو اعتدائه عليها، وطلب منها أموالًا مقابل عدم النشر، ثم طلب منها أن تساعده في الإيقاع بضحية جديدة مقابل عدم نشر الفيديو، لكنها رفضت أن تكون شريكة في جريمة ضحيتها إمرأة أخرى.

وتابع، علي كل الجميع الحرص من تلك الإعلانات التي من الممكن أن تصبح فخا لهؤلاء المجرمين لإصطياد الضحايا الراغبين في البحث عن العمل، مؤكدا أنه قام والمعتدي عليها بتحرير محضرا ضد المتهم في قسم شرطة منوف، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حول الواقعة .