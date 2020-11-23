قبل انطلاق جولة الإعادة بساعات.. جولة ليلية لمحافظ البحيرة على اللجان

نفذ اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، بالأمس، جولة تفقدية للوقوف على جاهزية اللجان والمقار الانتخابية بمراكز إدكو ورشيد والمحمودية، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقرات اللجان الانتخابية، ومتابعة أعمال التعقيم والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين، وكذا تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بنطاق المحافظة.

أتى ذلك خلال جولة مسائية وقبل انطلاق ماراثون انتخابات جولة الإعادة بساعات، وفى إطار استعدادات محافظة البحيرة لجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2020 والتى ستنطلق اعتبارًا من صباح غد الاثنين 23 نوفمبر ولمدة يومين.

وتفقد المحافظ المقرات الانتخابية ودورات المياه وأماكن الانتظار ودخول وخروج الناخبين، والإنارة والنظافة وجاهزية اللجان، فى جولة مكبرة إستمرت لعدة ساعات وحتى منتصف الليل، أستهل خلالها زيارته بتفقد بعض لجان إدكو وهى: السلام الرسمية للغات وتضم لجنتين، ومدرسة المعارف الإعدادية وبها لجنتين، ومدرسة السيد السيد نمير الإبتدائية وبها لجنتين.

وبمدينة رشيد تم تفقد لجان: مدرسة على المغربي الإعدادية، مدرسة رشيد الثانوية بنات وبها ٣ لجان، مدرسة علي الجارم الرسمية لغات وبها ٣ لجان.

واختتم "آمنة" جولته بمتابعة لجان مدينة المحمودية بمدارس المحمودية الإعدادية الجديدة وبها لجنتين والمحمودية الثانوية بنين وتضم ٤ لجان، وقرر المحافظ منح مدير المدرسة شهادة تقدير على النظافة والمظهر الجمالى والحضارى للمدرسه مدرسة بنات العطف الإبتدائية وتضم لجنتين.

وأكد محافظ البحيرة على التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين كافة المقرات واللجان الإنتخابية بدائرة المحافظة، مشيراً إلى أنه تم تجهيز ٦٥٣ مركز إنتخابي يضم ١٢٩٦ لجنة فرعية لإستقبال ٤ مليون و١٢ ألف و٣٣٨ ناخب بعدد ٩ دوائر إنتخابية يتنافس بها ٣٦ مرشح خلال جولة الإعادة على عدد ١٨ مقعد.