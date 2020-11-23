الوزير عن تطوير الخط الأول للمترو: معمول من 35 سنة وخايفين يعطل فجأة

كشف المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، تفاصيل التوقيع مع نظيره الفرنسي جان باتيست وزير النقل الفرنسي على الاتفاقية التنفيذية للقرض المقدم من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 50 مليون يورو، والتي تستهدف المشاركة في تمويل أعمال تطوير وإعادة تأهيل الخط الأول للمترو.

وأضاف "الوزير"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحكاية"، مع الإعلامي عمرو أديب، على شاشة "الحكاية"، أنه يتم العمل على إعادة تأهيل وتمويل الخط الأول للمترو، حيث كونه تأسس عام 1986 أي منذ 35 عاما، ولا يوجد سكة حديد أو مترو في العالم أجمع يظل 15 عامًا بدون تطوير، فعندما يمر عليه 15 عامًا كان يجب التجديد الكامل له.

وأشار وزير النقل والمواصلات، إلى أن الخط الأول لمترو الأنفاق يجب تطويره وإعادة تأهيلة سواء السكة الحديد أو المحطات أو الأنظمة أو القطارات الخاصة به، أو الورشة الخاصة به، "كل ده محتاج اعتمادات مالية كبيرة جدًا، الرئيس السيسي صدق على ذلك، وهنبدأ على إعادة تأهيل عشان ميقفش مننا فجأة والناس تقول سبتوا المترو ادمر أو وقع أو مش لاقيين وسائل".

وتابع: "كان لازم نبدأ، وفقنا مع بنك الاستثمار الاوروبي يمولونا بقرض ميسر وبفترة سماح حاجة مفيدة جدا، وقعنا النهاردة الاتفاق، ان شاء الله الاستشاري شغال هنطرح على الشركات العالمية عملة التطوير والتأهيل".