والد طفلة مبتورة أطرافها الأربعة: جنا نفسها تمشي.. و"الوزراء" يستجيب

قال الإعلامي وائل الإبراشي، مقدم برنامج "التاسعة"، المذاع على شاشة التليفزيون المصري، إن المستشار الطبي لمجلس الوزراء، الدكتور حسام المصري، تواصله مع حالة الطفلة "جنا"، المبتور أطرافها الأربعة، لتقديم المساعدة لها غدا.

وأشار السيد مسلم وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمحافظة كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية للبرن، إلى أنه سيتم صرف كرسى متحرك للطفله جنا غدا، بالإضافة إلى التواصل مع مؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة لمساعدة جنا وتوفير جهاز لها حتى تستطيع المشى على قدميها، ومن الغد سيتم العمل على مساعدتها.

كان محمد الطواب، والد الطفلة "جنا" المبتور أطرافها الأربعة، إن ابنته جنا ولدت طبيعية لكنها أصيبت بجلطة فى الدم أدت إلى بتر أطرافها الأربعة، مشيرا إلى أن هناك عددا من الأطباء قالوا إن لها علاج فى الخارج، مؤكدا أن ابنته فى الصف الثالث الابتدائى ويقوم بمساعدتها وحملها ومساعدتها في ذهابها إلى المدرسة، لكنها تقول له" "سبنى يا بابا أنا عايزة أروح المدرسة لوحدى من غير ما تشيلنى".

وأضاف والد الطفلة فى مداخلة هاتفية فى برنامج التاسعة المذاع على القناة الأولى المصرية، والذى يقدمه الإعلامي وائل الابراشي، على أن أهم شىء بالنسبة لجنا هى الرجل حتى تقوم باللعب مع أصحابها وتذهب إلى المدرسة بمفردها والأيدى غير مهمة.