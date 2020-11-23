لجان قنا تستقبل الناخبين للتصويت بجولة إعادة انتخابات النواب

بدأت اللجان الانتخابية في مراكز محافظة قنا، في استقبال الناخبين للتصويت في جولة إعادة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب.

وفتحت اللجان الانتخابية بالمحافظة أبوابها أمام الناخبين في موعدها في تمام الساعة التاسعة صباحا.

وقال اللواء، أشرف الداودي، محافظة قنا، إن المحافظة تضم 670 لجنة فرعية موزعين على 339 مركز إنتخابى، كما أن عدد المواطنين الذين يحق لهم التصويت في الانتخابات المقبلة 2 مليون و 34 الف و373 مواطن، موضحا أن جولة الإعادة بالمرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في محافظة قنا تجري بين 18 مرشح، و4 مرشحين بالدائرة الاولي لمركز قنا، و4 مرشحين بالدائرة الثانية لمراكز قوص وقفط ونقادة، و6 مرشحين بالدائرة الثالثه لمراكز نجع حمادي ودشنا والوقف، و4 مرشحين بالدائرة الرابعه لمراكز ابو تشت وفرشوط.

وأوضح المحافظ أن غرفة العمليات الرئيسية بالديوان العام لمحافظة قنا تعمل علي مدار الـ24 ساعة ومتصلة بغرف العمليات بكافة مراكز المدن ومديريات الخدمات لمتابعة سير العملية الانتخابية، مشيراً إلى أنه تم توفير أماكن جلوس لكبار السن ومظلات بالمراكز الانتخابية ومياه للشرب لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت.

كما تم تكليف رؤساء المدن والقرى بتوفير كل الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية وتقديم حلول فورية للمشكلات وتذليل العقبات أمام الناخبين لسير عملية الاقتراع بسهولة ويسر تام.