تأخر فتح 4 لجان بدوائر محافظة البحيرة

أعلنت مصادر بلجان مراقبة الانتخابات البرلمانية، تأخر فتح 4 لجان في دوائر دمنهور وكفر الدوار والنوبارية نحو 10 دقائق، ولجنة بدمنهور لمدة 15 دقيقة، الأمر الذي أحدث زحامًا ملحوظًا للناخبين أمان اللجان، فيما تدخلت غرفة عمليات محافظة البحيرة لحل الأزمة.

ونفذ اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، قبل ساعات من بدء السباق الانتخابي، جولة تفقدية للوقوف على جاهزية اللجان والمقار الانتخابية بمراكز إدكو ورشيد والمحمودية، لاستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم بمقرات اللجان الانتخابية، ومتابعة أعمال التعقيم والإجراءات الاحترازية والوقائية للحفاظ على صحة المواطنين، وكذا تهيئة الأجواء والعمل على راحة الناخبين والقائمين على العملية الإنتخابية بالتعاون والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بنطاق المحافظة.

وأكد محافظ البحيرة على التنسيق الكامل مع مديرية الأمن لتأمين كافة المقرات واللجان الانتخابية بدائرة المحافظة، مشيراً إلى تجهيز 653 مركزًا انتخابيًا يضم 1296 لجنة فرعية لاستقبال 4 ملايين و12 ألفًا و338 ناخبًا بـ9 دوائر انتخابية يتنافس بها مرشح خلال جولة الإعادة على عدد 18 مقعدًا.

وأعلنت لجنة الدائرة الأولى بالبحيرة، التي تضم مركز وبندر دمنهور حصول كل من سناء برغش على 47.209 صوتاً، وعادل يونس حماد على 42.184 صوتاً، وعبدالرؤوف الطنيخي على 39.804 أصوات، ومحمد بهنسى على 27.555 صوتاً، وعصام الفقي على 19.929 صوتاً، وعادل عقدة على 18.502 صوتاً.

وفي الدائرة الثانية التي تضم بندر ومركز كفرالدوار، حصل كل من محمود عادل شعلان على 62.093 صوتًا، وأحمد حمدي شرشوح على 50.482 صوتاً، وسحر معتوق على 41.922 صوتاً، وجمال حجاج على 40.675 صوتاً، وأحمد الفيشاوي على 31.315 صوتاً، وعماد محروس على 25.269 صوتاً.

أما الدائرة الثالثة والتي تضم مركزي أبوحمص وأدكو، فقد حصل أحمد عرجاوي على 37.704 أصوات، وأسامة المصري على 25.369 صوتا، وعلي أبو نعمة على 23.854 صوتًا، وحسن عبدالمولى على 15.999 صوتًا.

وفي الدائره الرابعة التي تضم مراكز الرحمانية والمحمودية ورشيد، حصل سامح شاور على 30.262 صوتاً، ومحمد سلطان حصل على 26.789 صوتاً، وبلال النحال حصل على 23.390 صوتاً، وهشام الجاهل حصل على 22.889 صوتاً.

أما الدائرة الخامسة التي تضم حوش عيسى، حصل علاء حمدي قريطم على 18.175 صوتاً، وعلاء الدميني حصل على 13،851 صوتاً.

والدائرة السادسة بالدلنجات، حصل محمد عمارة على 27.500 صوت، وأشرف المقرحى حصل على 20.273 صوتاً.

وبالنسبة للدائرة السابعة التي تضم أبوالمطامير ووادي النطرون والنوبارية، حصل حمدي أبو خشيم على 35.380 صوتاً، وخالد أبو خطيب حصل على 30.872 صوتاً، وعطية مسعود حصل على 25.137 صوتاً، وحسام منور الحوتي حصل على 23.022 صوتاً.

وفي الدائرة الثامنة وتضم إيتاي البارود وشبراخيت، حصل محمد عبدالسلام حجازي على 49.108 أصوات، وشمس الدين أنور حصل على 34.164 صوتاً، وعماد الغنيمي حصل على 22.174 صوتاً، ومحمد عرفات حصل على 19.338 صوتاً.

والدائرة التاسعة وتضم كوم حمادة ومركز بدر، حصل عاصم مرشد على 25.173 صوتاً، ومحمد سمير الشويخ حصل على 20.064 صوتاً، وأحمد حلمي الشبشيني حصل على 19.019 صوتاً، وطلبة النحال حصل على 18.630 صوتاً.