كراسي متحركة ومظلات أمام المقرات الانتخابية ببني سويف

شهدت المقرات الانتخابية في محافظة بني سويف، تواجدًا للكراسي المتحركة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، بالإضافة إلى مظلات ومقاعد انتظار، تحسبًا لأي تغيرات جوية.

وفُتحت اللجان الانتخابية في محافظة بني سويف البالغ عددها 692 لجنة انتخابية داخل 481 مقرًا انتخابيًا، أبوابها امام الناخبين في اربع دوائر انتخابية، في التاسعة من صباح اليوم، عقب وصول القضاة إلى لجانهم وسط إجراءات أمنية مشددة من قوات الشرطة.

وشددت قوات الشرطة المتواجدة في محيط اللجان الانتخابية على إجراءات التباعد الاجتماعي في دخول الناخبين، مع إلزامهم بارتداء الكمامات وغيرها من الإجراءات الوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

ويتنافس 16 مرشحًا على المقاعد الفردية في جولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب ببني سويف، في 4 دوائر، على 8 مقاعد تم تخصيصها للمحافظة بالنظام الفردي، في الانتخابات التي تجرى اليوم الاثنين وغدا الثلاثاء.

ويبلغ العدد الإجمالي للناخبين مليونا و883 ألفًا و354 ناخبًا وناخبة ممن لهم حق التصويت في 481 مركزًا، بإجمالي 692 لجنة فرعية على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

وفي الدائرة الأولى ومقرها مركز شرطة بني سويف وتضم مركز وبندر بني سويف وبني سويف الجديدة، ومُخصص لها مقعدين يتنافس عليهما 4 مرشحين، وهم محمد سيد كامل وشهرته رمضان أبو حسان مرشح حزب مستقبل وطن، ومحمد رجب عبدالعظيم، مرشح مستقل، وثروت يوسف الداعوري مرشح مستقل، وعبدالرحمن برعي مرشح حزب حماة الوطن.

وفي الدائرة الثانية ومقرها مركز شرطة ناصر وتضم مركزي ناصر والواسطى والمخصص لها مقعدين اثنين، يتنافس عليهما 4 مرشحين هم محمد سيد جنيدي مرشح حزب الشعب الجمهوري، وعصام خلاف مرشح حزب مستقبل وطن، وعبد الحكيم مسعود مرشح حزب النور، وعماد اليماني مرشح مستقل.

وفي الدائرة الثالثة ومقرها مركز شرطة إهناسيا وتضم مركز اهناسيا ومخصص لها مقعد وحيد يتنافس عليهما مرشحين إثنين هما سيد محمد سيد مرشح حزب مستقبل وطن، وسامي توفيق مرشح مستقل.

وفي الدائرة الرابعة ومقرها مركز شرطة ببا، وتضم مراكز ببا وسمسطا والفشن والمخصص لها 3 مقاعد يتنافس عليها 6 مرشحين، وهم حسام العمدة مرشح حزب مستقبل وطن، وطه أبو الناظر مرشح حزب مستقبل وطن، وأحمد علي عباس مرشح حزب الشعب الجمهوري، ومحمود أبو زيد مرشح مستقل، وطارق مجاور مرشح مستقل وحسين أبو مسلم مرشح مستقل.