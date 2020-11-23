أسعار الذهب اليوم الاثنين 23-11-2020 في مصر .. مستقر في محلات الصاغة

استقرت أسعار الذهب في مستهل معاملات اليوم الإثنين الموافق 23 نوفمبر الجاري في البورصات العالمية، ليكون بهذا اليوم الثالث على التوالي، الذي يثبت فيها المعدن الأصفر عند نفس السعر منذ نهاية معاملات الجمعة الماضية.

وتستعرض "الوطن" في ضوء الخدمات التي تقدمها لقرائها متوسط سعر أعيرة الذهب 24 و21 و18 والجنيه الذهب في بداية التعاملات الصباحية اليوم، على النحو التالي:

الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 بين 928 و930 جنيهًا.

الذهب عيار 21 اليوم

تراوح سعر الذهب عيار 21 بين 812 و814 جنيهًا.

الذهب عيار 18 اليوم

تباين سعر الذهب عيار 18 بين 696 و698 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 6496 و6512 جنيهًا.

نصائح عند شراء المشغولات الذهبية

ونصح نادي نجيب نائب رئيس شعبة الذهب بالغرف التجارية، المقبلين على الزواج باختيار الوقت الذي يشهد المعدن الأصفر انخفاض به لشراء الشبكة الذهب، على أن يتجنبو البيع إلا في حالة الضرورة، كما قال رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية في برنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم" هاني ميلاد، إنّ الذين يمتلكون آلاف الجنيهات، يمكنهم الاستثمار في الذهب، أما أصحاب الملايين يمكنهم الاستثمار في العقارات.

ولأن الذهب هو الاستثمار الأفضل للأموال قدم حسين عبدالصبور تاجر مشغولات الذهب نصائح للتأكّد من شرائه كيفية الاستدلال والتفرقة بين الذهب الصيني والعادي تتمثل في أن يتمّ شراء مشغولات ذهبية من مكان مضمون، مثل محل موجود ومعروف في المنطقة، أو يحصل العميل على فاتورة صحيحة، ويجب أن يحصل من البائع على فاتورة ضريبية تحتوى على رقم السجل التجاري، رقم البطاقة الضريبية، الفاتورة بها سيريال نمبر.

ويجب الابتعاد عن شراء الذهب إلكترونيًا لأن ذلك من شأنه أن يعرض صاحبها للنصب لأن الونلاين يكون غير مشاهدة المشغولات على أرض الواقع والتأكد منها ومن وجود الدمغة، بجانب أنه لا يتمّ الحصول على فاتورة، كما أن درجة لمعان الذهب الصيني تكون أعلى من الذهب الأصلي بسبب المواد الكيميائية ونسبة النحاس التي تضاف إلية، وملمس الذهب الصيني أنعم مقارنة بالذهب، ومن السهل تقشير الطبقة الخارجية، لأنّها غالبًا مضافة إلى المشغولات نفسها، لتجعلها تبدو كالذهب.

يُذكر أنَّ أسعار الذهب صعدت ووصل لأعلى نقطة لها بنهاية تعاملات الجمعة 30 يونيو الماضي، بسبب تداعيات فيروس كورونا، والتخوفات العالمية من وجوده.

توقعات بارتفاع أسعار الذهب الفترة المقبلة

توقع رجب حامد، الرئيس التنفيذي لمجموعة "سبائك الكويت" لتجارة المعادن الثمينة مزيدًا من الارتفاع في أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، وتجاوز الجرام عيار 24 حاجز 1000 جنيه، مؤكدًا أنّه أمر وارد لا محالة عاجلًا أو آجلًا.

وأضاف "حامد"، أنّ الذهب حقق أعلى مستوى له منذ يوليو الماضي ملامسًا مستوى 1960 دولارًا، مدعومًا بعدة معطيات على رأسها الانتخابات الأمريكية، وارتفعت الأونصة 100 دولار من قاع الأسبوع الماضي 1860 دولارًا.

وتوقع أن يستمر الذهب في الصعود نحو توقعات المحللين فوق 2100 دولار، بعد ترجيح كفة جو بايدن والحزب الديمقراطي، ما يعطي دافعًا أكبر نحو مزيد من التحفيز أي مزيدًا من ضعف الدولار واتجاه السيولة إلى الملاذات الآمنة تجدد إلى ارتفاع أونصة الذهب إلى 2000 دولار.