استمرار أنشطة الهلال الأحمر لتوعوية طلاب المدارس بالإسماعيلية

تحت شعار "دعم العودة الآمنة بالمدارس"، تستمر أنشطة الهلال الأحمر المصري التوعوية لطلاب المدارس بمحافظة الإسماعيلية للأسبوع الثاني، والتي كانت قد انطلقت في 15 من الشهر الجاري مستهدفة تقديم خدمات وأنشطة الترويج الصحي والتوعية بضرورة وأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية، ونشر السلوكيات الصحيحة للتعامل مع فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره بين طلاب المدارس بكافة المراحل التعليمية المختلفة بجميع أنحاء محافظة الإسماعيلية.

توزيع حقائب النظافة الشخصية على الطلاب

واستهدفت المبادرة حتى الآن 285 مدرسة بمناطق أبو صوير وفايد والوصفية والقصاصين والتل الكبير وغيرها، بعدد مستفيدين تجاوز 15 ألف طالب وبمشاركة أكثر من 400 متطوعا من متطوعي الهلال الأحمر المصري، بالإضافة الى توزيع حقائب النظافة الشخصية على الطلاب والتوعية بأهمية استخدامها والإعتناء بالنظافة العامة واليومية بشكل مستمر، إلى جانب تعليق الملصقات التوعوية الشارحة للسلوكيات اللازم اتباعها لتجنب انتقال العدوى وآليات المحافظة على السلامة الشخصية.

ويذكر أن الهلال الأحمر المصري يقوم بدور رائد في مكافحة انتشار أزمة فيروس كورونا المستجد منذ بداية الأزمة من خلال عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشأت الحيوية والمستمرة إلى جانب توزيع حقائب مستلزمات النظافة الشخصية وحملات التوعية الصحية التي استهدفت مختلف فئات وشرائح المجتمع بكافة محافظات الجمهورية.

ويستمر الهلال الأحمر المصري في تقديم الخدمات الإنسانية والدعم لكل أفراد المجتمع، انطلاقا من المسئولية المجتمعية للهلال الأحمر المصري تجاه المجتمع ودعم الأسر المتضررة جراء انتشار فيروس كورونا المستجد.

يذكر أن المنظمة استعدت بخطة شاملة، للتخفيف من آثار السيول التي قد تواجه البلاد، تزامنا مع التقلبات المناخية التى أعلنت عنها الأرصاد، مشيراً إلى أنه جهزت فرق مدربة علي التعامل في أثناء الكوارث الطبيعية، بعدد 150 فرقة استجابة للطوارئ والإغاثة، تعمل على تقديم خدمات الإسعافات الأولية .