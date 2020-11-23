طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري وتوقعات بسقوط أمطار متوسطة

استعرض برنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية ليندا عبداللطيف، المذاع عبر فضائية القناة الأولى، حالة طقس اليوم، إذ تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يكون هناك طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد مع وجود رياح نشيطة.

وتتوقع هيئة الأرصاد، أن يكون الطقس معتدلا على "جنوب سيناء، والصعيد"، مع رياح معتدلة، وهناك فرص لسقوط أمطار خفيفة على بعض مناطق شمال الوجه البحري في محافظات "كفر الشيخ، البحيرة، الدقهلية"، وأمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية والشرقية في مناطق "السلوم، مطروح، سيدي براني، الإسكندرية، رشيد، دمياط، بورسعيد، والعريش".

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة، في بعض مدن ومحافظات الجمهورية:

- القاهرة: العظمى 22 والصغرى 14.

- الإسكندرية: العظمى 21 والصغرى 15.

- مرسى مطروح: العظمى 22 والصغرى 13.

- بورسعيد: العظمى 22 والصغرى 18.

- دمياط: العظمى 22 والصغرى 17.

- الإسماعيلية: العظمى 23 والصغرى 14.

- السويس: العظمى 23 والصغرى 15.

- العريش: العظمى 23 والصغرى 14.

- طابا: العظمى 21 والصغرى 16 .

- سانت كاترين: العظمى 19 والصغرى 6.

- شرم الشيخ: العظمى 26 والصغرى 19.

- الغردقة: العظمى 25 والصغرى 17.

- الفيوم: العظمى 22 والصغرى 14.

- بني سويف: العظمى 23 والصغرى 13.

- المنيا: العظمى 23 والصغرى 12.

- أسيوط: العظمى 23 والصغرى 12.

- سوهاج: العظمى 24 والصغرى 13.

- قنا: العظمى 25 والصغرى 14.

- الأقصر: العظمى 26 والصغرى 14.

- أسوان: العظمى 27 والصغرى 15.

-الوادي الجديد: العظمى 24 والصغرى 13.

- حلايب: العظمى 24 والصغرى 19.